"Solo tenían que completar mi disfraz, pero casi pierdo la vista”: Un joven estadounidense sufrió daños oculares tras ponerse unas lentillas defectuosas

Lo que debía ser una celebración de Halloween terminó en una experiencia dolorosa para Kyle Bryant, un joven estadounidense de 22 años que sufrió lesiones oculares tras utilizar unas lentillas de fantasía compradas en línea. El joven adquirió un par de lentes “de diablo” por 13 dólares con las que pretendía completar su disfraz, sin imaginar que le causarían una fuerte reacción.

Apenas 45 minutos después de colocárselas, Bryant comenzó a notar una intensa hinchazón y la sensación de que las lentillas le raspaban la superficie del globo ocular. Al retirarlas, comprobó que sus ojos estaban inflamados y enrojecidos, y durante varios días sufrió dolor y visión borrosa. “Solo al quitármelas me di cuenta de que me estaban arañando el globo ocular”, relató al medio británico The Mirror.

El joven explicó que había recibido advertencias sobre el peligro de usar lentes de baja calidad, pero decidió probarlas igualmente por su apariencia. “Me preocupaba que me afectaran la visión. Definitivamente me han quitado las ganas de usarlas, aunque se veían geniales”, comentó.

Los expertos alertan de los riesgos de las lentillas cosméticas

Especialistas de la cadena óptica Specsavers explicaron que las lentillas de disfraces no reguladas pueden causar lesiones oculares graves. Giles Edmonds, director de servicios clínicos de la empresa, indicó que en este caso “los arañazos sufridos por Kyle sugieren que las lentes estaban mal fabricadas o no se ajustaban correctamente”.

Según Edmonds, las lentillas cosméticas baratas pueden rayar la superficie del ojo, bloquear el oxígeno o introducir bacterias que provoquen infecciones, con riesgo incluso de pérdida permanente de visión. “Las lentes de contacto son dispositivos médicos, no accesorios de moda, y deben ser adaptadas por profesionales”, subrayó.

El especialista insistió en que cada año, durante el periodo de Halloween, aumentan los casos de lesiones por el uso de lentillas decorativas adquiridas en tiendas no reguladas o por Internet. Por este motivo, recomendó no comprar nunca este tipo de productos fuera de establecimientos ópticos autorizados.