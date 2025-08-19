La solución de Leroy Merlin para no fregar tanto el suelo de la cocina o la terraza

Leroy Merlin se ha consolidado como una de las cadenas líderes en bricolaje y hogar en España, no solo por su amplia gama de materiales de construcción y decoración, sino también por sus productos innovadores que buscan hacer la vida diaria más cómoda y práctica.

La marca francesa ha sabido diferenciarse apostando por productos funcionales, de calidad y con un claro enfoque en la sostenibilidad, logrando que sus soluciones sean cada vez más atractivas para hogares modernos y exigentes.

La combinación de diseño, resistencia y practicidad ha convertido a Leroy Merlin en referente en artículos para el hogar.

Y ahora vuelve a sorprender con una propuesta que promete revolucionar el mantenimiento del suelo tanto en interiores como en exteriores

El producto que te hará la vida más fácil de Leroy Merlin

La nueva alfombra vinílica de MOTIF (60 x 200 cm) es mucho más que un accesorio decorativo. Es una solución eficaz para proteger el suelo de la cocina o la terraza y, sobre todo, para reducir la necesidad de fregar con tanta frecuencia.

Su tejido plano de PVC con base antideslizante la convierte en una opción práctica, resistente y cómoda de limpiar.

Alfombra pasillera exterior/interior base antideslizante Web Leroy Merlin

Características principales:

Totalmente impermeable y antimanchas : ningún aceite ni grasa penetra en la superficie.

: ningún aceite ni grasa penetra en la superficie. Capa extra de protección : garantiza que el dibujo nunca se borre.

: garantiza que el dibujo nunca se borre. Materiales sostenibles : PVC (85%) y poliéster (15%) con tintas ecológicas certificadas GreenGuard Gold.

: PVC (85%) y poliéster (15%) con tintas ecológicas certificadas GreenGuard Gold. Resistencia y seguridad : antideslizante (Clase de uso 22), retardante al fuego, hipoalergénica y antiácaros.

: antideslizante (Clase de uso 22), retardante al fuego, hipoalergénica y antiácaros. Confort en el día a día : acolchada (2,4 mm), aislante térmica y capaz de amortiguar ruidos y golpes.

: acolchada (2,4 mm), aislante térmica y capaz de amortiguar ruidos y golpes. Compatibilidad : apta para suelos radiantes y habitaciones húmedas.

: apta para suelos radiantes y habitaciones húmedas. Medidas : 60 x 200 cm.

: 60 x 200 cm. Peso : 1,7 kg.

: 1,7 kg. Garantía: 3 años.

No te lo puedes perder

Además de estas prestaciones técnicas, la alfombra vinílica MOTIF destaca por su versatilidad. Puede colocarse tanto en interiores (cocinas, salones, habitaciones infantiles) como en exteriores (terrazas o balcones).

Es ideal para casas con mascotas, ya que no coge pelo, no acumula polvo ni ácaros y permite que los robots de limpieza pasen por encima sin problemas.

Su mantenimiento es muy sencillo, se puede barrer, fregar e incluso limpiar con lejía o chorro de agua, lo que la convierte en una opción duradera y práctica frente a las alfombras tradicionales.

Con un precio de 44,99 euros, esta alfombra se presenta como una inversión accesible que combina diseño, resistencia y comodidad en el hogar.

Gracias a esta propuesta de Leroy Merlin, mantener el suelo impecable sin esfuerzo es posible. La alfombra vinílica MOTIF Esco multicolor es la combinación perfecta de estética, resistencia y funcionalidad, ideal para quienes buscan comodidad y un extra de protección en su hogar.