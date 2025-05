Soy psicóloga y las parejas duran más tiempo si cumplen estas condiciones

Tener una pareja sentimental es una de las experiencias más enriquecedoras y significativas en la vida de una persona. Compartir el día a día con alguien, construir proyectos en común y sentir apoyo emocional mutuo son aspectos fundamentales que fortalecen el vínculo entre dos personas.

Sin embargo, mantener una relación sólida y duradera no ocurre por casualidad: requiere atención, compromiso y, sobre todo, cuidado constante. En este contexto, una reconocida psicóloga ha compartido a través de sus redes sociales una serie de consejos prácticos que pueden marcar la diferencia para que una relación perdure en el tiempo.

Las claves para una relación duradera

La psicóloga Dalia Rodríguez (@neuropsicologadalia en Instagram) ha compartido en dicha red social una publicación, a colación de la publicación de un libro suyo, bajo el título "parejas que duran según la ciencia".

En este sentido, la psicóloga ha ofrecido en su publicación seis consejos vitales para que las parejas duren mucho tiempo y, sobre todo, perduren en el tiempo de forma sana y estable para todas las partes, sin que ninguna de ellas salga perjudicada.

La primera de ellas es establecer límites con la familia extendida. La psicóloga reflexiona que este tipo de parejas toman decisiones basándose en lo que es mejor para la relación, aunque la familia de origen siga siendo importante, pero la prioridad es la relación.

Otro 'tip' es dejar a la pareja ser como es, es decir, en el que cada uno se comporta como realmente es. Hay un gran respeto por el otro y no hay deseo de cambiarlo, lo que no significa que no haya cosas por corregir, sino que significa que la base de la relación es la admiración.

Un consejo fundamental es ser amigos, donde los dos disfrutan "genuinamente" del tiempo juntos, se emocionan e interesan por lo que tiene que decir el otro, es decir, donde la amistad es la base. A ello se le añade a que tienen conversaciones difíciles en las que se comunican regularmente y están abiertos a la perspectiva del otro. Esto es importante porque "no evitan o niegan los problemas que hay", sino que "tratan de enfrentarlos y resolverlos antes de que escalen".

Este tipo de parejas también atraviesan tiempos oscuros juntos y los superan, viviendo momentos difíciles y preservando su unión, que en muchos casos fortalece la relación, además de que pelean, porque es algo natural el irritarse y frustrarse el uno con el otro, pero lo importante es que no se quedan estancados en el conflicto.