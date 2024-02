Técnicas para comunicarte de manera segura y competente

Es esencial reconocer que nuestras expresiones verbales y no verbales juegan un papel crucial, ya que pueden afectar cómo nos ven los demás y cómo nos percibimos a nosotros mismos. Nuestro lenguaje puede revelar nuestras emociones e inseguridades, y estos factores pueden influir tanto en nuestra vida personal como profesional.

La inseguridad puede afectarnos a todos de vez en cuando, pero es vital saber manejarla para que no impacte nuestra comunicación. Si mostramos inseguridad, incluso si estamos seguros de nuestras ideas, corremos el riesgo de ser ignorados o no tomados en serio, lo que puede provocar desequilibrios en nuestras relaciones profesionales.

Palabras que debemos evitar

Existen ciertas frases comúnmente utilizadas que denotan inseguridad y podrían afectar nuestra credibilidad. Es esencial evitar estas frases para mantener una comunicación profesional efectiva y segura:

1. Perdón

Es esencial entender que la palabra "perdón" debe utilizarse cuando realmente queremos pedir disculpas. No es apropiado utilizar "perdón" si no estás pidiendo disculpas por nada. En caso de que solo necesites llamar la atención de alguien, es más recomendable usar "disculpe". Aunque parezca una pequeña diferencia, "disculpe" suena más breve, más rápido y menos autodespreciativo.

La frase "solo quería..." puede sonar casi como una disculpa. Sin embargo, en el trabajo, si interrumpes a alguien, es porque es necesario hacerlo. Por lo tanto, no es necesario disculparse por eso.

3. Quizás deberíamos probar...

Es fundamental creer en lo que dices. A menudo, las personas inician sus oraciones con frases que buscan la aprobación de los demás. Sin embargo, esto puede predisponer a otros a rechazar nuestras ideas. Por lo tanto, cuando sugieras algo, asegúrate de haberlo pensado suficientemente y de creer que es una buena idea. En lugar de introducir tu sugerencia con una frase que busque la aprobación, puedes decir "sería una buena idea" o "probemos". Esta forma de expresarse es menos dañina y muestra confianza en tus ideas.

4. Se hizo esto

Es importante que te atribuyas los logros que te corresponden. Cuando usas la voz pasiva, como en "se hizo esto", estás minimizando tu propia contribución. En lugar de eso, usa la voz activa y afirma tu rol, como en "yo hice esto". Este pequeño cambio en tu comunicación puede tener un gran impacto en cómo se te valora profesionalmente. Es vital que las personas con quienes trabajas entiendan tu valor y tu contribución.

5. Creo que esto

Usar "YO creo" en lugar de "creo" en tus declaraciones puede parecer un cambio pequeño, pero tiene un impacto significativo en cómo se perciben tus palabras. Al decir "YO creo", asumes plena responsabilidad por tus pensamientos y opiniones. Este enfoque enfatiza tu seguridad y puede hacer que otros piensen dos veces antes de contradecirte. Este cambio sutil en tu lenguaje puede fortalecer tu comunicación y aumentar tu autoridad en las conversaciones.

6. ¿Tiene sentido?

Al final de una exposición, algunas personas recurren a frases como "¿Tiene sentido?", buscando la validación de su interlocutor. Esta práctica indica una distribución de la responsabilidad de la decisión, evidenciando una falta de seguridad en sus propias palabras. En realidad, este tipo de frases, aunque puedan parecer intrascendentes, tienen un gran impacto implícito. Para evitar caer en este hábito, se recomienda utilizar una alternativa más directa como "¿Qué opinas?". Esta frase, a diferencia de la anterior, no es una mera coletilla, sino que invita a una respuesta más concreta y significativa.

7. No estoy seguro, pero...

No debes usar a la ligera una fórmula como esta. Evita compartir una idea de la que estás seguro, acompañándola con frases que puedan dar la impresión de inseguridad. Esto es igualmente relevante para otras expresiones como “sé que puede parecer una pregunta tonta, pero...”.

8. Por si sirve de algo

Usar la frase "Por si sirve de algo" puede proyectar una actitud de sumisión o temor a expresar nuestras ideas. Este tipo de lenguaje puede sugerir una falta de confianza o control. Es importante hablar con decisión y transmitir nuestras ideas de forma asertiva y segura.

9. En mi opinión

Cuando se usa la frase 'en mi opinión', se está haciendo una introducción que no aporta valor al mensaje, ya que es evidente que lo que se está diciendo es una opinión personal. Este tipo de preámbulos, en realidad, pueden proyectar inseguridad. Por lo tanto, es preferible ir directamente al punto y expresar nuestras ideas de manera clara y asertiva.

10. No hace falta decir

Si algo es obvio o ya se sabe, no es necesario repetirlo constantemente. Y si algo no necesita ser dicho, simplemente no lo digas. Existen frases o palabras que algunas personas utilizan creyendo que les hacen parecer más inteligentes, pero en realidad, no solo no logran este objetivo, sino que pueden generar la impresión opuesta.

Estrategias para aumentar la confianza:

Para contrarrestar el impacto negativo de las frases que denotan inseguridad, aquí presentamos algunas estrategias que puedes implementar para aumentar tu confianza al comunicarte. Estas tácticas te ayudarán a transmitir tus ideas de manera más efectiva.

1. Practica la asertividad:

Adopta una comunicación directa y franca, evitando buscar la aprobación ajena de manera constante. Tu perspectiva es valiosa y tiene todo el derecho a ser expresada. Al practicar la asertividad, no solo mejoras tu comunicación, sino que también refuerzas tu autoestima y tu capacidad para negociar y resolver conflictos.

2. Mantén un lenguaje corporal seguro

Tu postura, gestos y expresiones faciales pueden transmitir mucha confianza. Intenta mantener contacto visual con tu interlocutor, adopta una postura erguida y utiliza gestos abiertos. Esto no solo te ayudará a parecer más seguro, sino que también te hará sentir más confiado.

3. Prepárate:

El conocimiento es poder, y cuando estás bien informado sobre lo que estás comunicando, te sentirás mucho más seguro al expresarte. Esta seguridad se reflejará en tu lenguaje y en tu capacidad para defender tus ideas. Por lo tanto, siempre que sea posible, invierte tiempo en aprender y entender a fondo el tema sobre el que estás hablando.

4. Escucha activamente:

La buena comunicación no solo se trata de hablar, sino también de escuchar. Al respetar los turnos de palabra y mostrar un interés genuino en lo que los demás tienen que decir, estás demostrando seguridad y respeto por las opiniones ajenas. La escucha activa también te permitirá comprender mejor la perspectiva de los demás y responder de manera más efectiva.

5. Tu opinión importa:

Si tienes algo importante que decir, no tienes por qué pedir disculpas. Tus ideas, opiniones y perspectivas son tan válidas y merecen ser escuchadas tanto como las de cualquier otra persona. Por lo tanto, no dudes en expresarte y compartir tus pensamientos sin sentir la necesidad de disculparte por ello.