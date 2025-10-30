Técnicos superiores sanitarios en huelga por la "inacción" de Mónica García: estas son sus demandas

Los técnicos superiores sanitarios (TSS) inician este jueves la primera de cuatro jornadas de huelga nacional convocadas por los sindicatos. La protesta llega, según los profesionales, "ante la falta de cumplimiento" por parte de los Ministerios de Sanidad, Educación y Hacienda de las demandas "históricas" que llevan reivindicando los profesionales más de 40 años.

Previamente, ya habían convocado dos jornadas de huelga los días 16 y 17 de junio, que decidieron desconvocar tras una reunión con el Ministerio de Sanidad en la que este se "comprometió" a impulsar sus demandas a través del Estatuto Marco, recoge Ep. Sin embargo, el borrador del texto únicamente contempla su clasificación en el nivel 5 del Marco Español de Cualificaciones (MECU), algo que los sindicatos consideran insuficiente.

"El día 30 se comprobará que sin técnicos la sanidad no funciona, porque los técnicos superiores sanitarios podemos ser menos en volumen, en número de trabajadores dentro de los hospitales, pero somos una parte fundamental e imprescindible", declaró el presidente de la Asociación Española de Técnicos de Laboratorio (AETEL), Juan Carlos Rodríguez.

Principales reivindicaciones

Entre sus principales reivindicaciones, los TSS piden el reconocimiento del carácter oficial de profesión sanitaria titulada y reglada, una retribución adecuada con el grupo B establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) desde 2007, la homologación de su titulación en el entorno europeo y la creación de diplomas de acreditación avanzada.

"No estamos pidiendo que se invente nada para nosotros, que es lo más triste de toda nuestra situación. Estamos pidiendo que se aplique la normativa laboral sanitaria en la ocupación de los puestos de trabajo. A día de hoy seguimos padeciendo una intrusión de funciones que avergonzaría a cualquier ciudadano u homólogo europeo", denunció el secretario general del Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (SIETeSS), Francisco Javier Montero.

Manifestación en Madrid el lunes 3 de noviembre

Además de la huelga, los sindicatos han convocado una manifestación en Madrid el lunes 3 de noviembre. La marcha partirá del Ministerio de Hacienda, recorrerá el Ministerio de Educación y concluirá frente al Ministerio de Sanidad, con el objetivo de visibilizar el malestar de los profesionales ante los tres departamentos.

La ministra de Sanidad, Mónica García, aseguró este miércoles que su departamento trabaja “desde todos los ámbitos” para que los técnicos superiores sanitarios obtengan las “mejoras que reclaman desde hace muchos años”, y subrayó que se trata de una “pieza fundamental” del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Asimismo, García señaló que muchas de las reclamaciones ya se han atendido o están en proceso, aunque puntualizó que otras “no dependen directamente” de Sanidad, sino de otros ministerios, como los de Educación o Hacienda, en cuestiones relacionadas con la formación y el reconocimiento académico.