La madre de Marta Pérez, joven que estuvo en coma, denuncia una okupación: “Estoy enfadada, indignada e incluso ofendida”

La vida de Marta Pérez cambió por completo en 2022 cuando acudió a su gimnasio para entrenar con una amiga. Durante el entrenamiento le dieron a probar un batido de proteínas con pistacho. Ella preguntó si contenía ese fruto seco al que es alérgica y al recibir respuesta negativa, lo probó. Sin embargo, sí llevaba y sufrió una grave reacción alérgica y un shock anafiláctico. Esta ingesta llevó a la joven alicantina a estar en coma.

Tras dos años y cuatro meses, Marta Pérez fue dada de alta y actualmente sigue con su incansable lucha para buscar acercarse a una normalidad que la familia vio arrebatada ese día. Su movilidad muscular va mejorando gracias a las sesiones y se empiezan a apreciar los cambios: "Antes esos movimientos no se producían y era pasivo". Su familia vive un drama desde entonces y María Verdejo, su madre, muestra su evolución en sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram reveló un nuevo contratiempo que ha sufrido la familia y que complica costear la recuperación de su hija Marta: "Estas son cartas de los impuestos que tengo que pagar a mis inquiokupas, que llevan sin pagarme el alquiler un año y tres meses". Su indignación es total: "Yo voy pagando para que ellos estén allí, viviendo de gratis en mi casa", denunció. En una entrevista con Telecinco, ofreció más detalles.

Denuncia la okupación y revelación de secretos

Explica el uso que le daban al dinero del alquiler: "Evidentemente, con el alquiler de la casa sufragábamos parte de las terapias de Marta. Pero ahora son todo problemas. Ellos viven con lujos mientras yo he tenido que pagar el alcantarillado, las basuras y los IBI de esa vivienda cada mes". Denuncia la situación: "Estoy enfadada, indignada e incluso ofendida, porque no solo a día de hoy no he cobrado ni un euro desde agosto del año pasado, sino que se han dedicado a abrir mi correspondencia personal de los bancos".

Explica que los inquiokupas están leyendo sus cartas: "Mis deudas no le interesan a nadie, porque yo puedo tener mis problemas, pero no solo las han abierto, las han divulgado, diciendo que tenemos la casa embargada y que por eso no pagan, cosa que no es cierta". No deja de pensar en ello como comparte en Instagram: "Estoy aquí dándole muchas vueltas mientras Marta está en la cámara hiperbárica, yo me pregunto si esta gente vivirá tranquila".

La respuesta de los inquiokupas

Roser, una de las inquiokupas, quiso dar la cara y se puso ante las cámaras de Telecinco, acusando directamente a la propietaria: "Los pagos están en regla. Cuando nosotros entramos en esta casa, a su hija todavía no le había pasado nada, y anteriormente también estaba alquilada". Va más allá y explica el supuesto dinero por el que la familia no cobra: "Al tiempo de estar viviendo aquí, todos los vecinos nos decían que la casa estaba embargada. Fui al registro de propiedad y, cuando me dan el documento, me encuentro que salen ellos todavía como propietarios, pero la deuda que ellos tienen se la ha quedado otra empresa. Y no dejaron de pagar a raíz de lo que le pasó a Marta, sino antes".

Como anticipaba María, Roser alude a que la casa está embargada: "El dinero está en el juzgado. Todas y cada una de las cuotas están en el juzgado. Si yo me voy de vacaciones o me hago el retoque estético que quiero, lo he hecho con mi dinero, porque su dinero está en el juzgado y no lo puede coger, porque ese dinero ya no es para ella, porque lo tiene embargado". Un complicado caso sin final mientras que la joven Marta sigue avanzando en su recuperación.