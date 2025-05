Un trabajador de un desguace revela las seis costumbres al conducir que destrozan tu coche

Hay momentos que nos hacen volver a lo básico en la conducción. Esto sucedió con el apagón masivo este lunes, que provocó que los semáforos y paneles luminosos dejaran de funcionar. Además de obligar a a establecer cortes intermitentes de las principales vías de acceso a las poblaciones españolas que provocaron que entrar y salir de ellas se convirtiera, en muchos casos, en misión imposible, muchos conductores tuvieron que recordar cosas que se estudian a la hora de sacar el carnet.

Entre ellas está el orden de jerarquía y sobre todo qué hacer cuando hay un cruce sin señalizar, algo que no todo el mundo recuerda de manera nítida pese a que conviene tenerlo siempre en mente, ya que no todas las vías están señalizadas. No saberlo puede provocar un accidente. Más allá de nociones puramente teóricas, casi todos los conductores tienen una serie de manías y muchas pueden ser hasta peligrosas. Berni, un trabajador de un desguace con más de 155.000 seguidores en Instagram, ha señalado "las seis cosas que haces mal en tu coche" y advierte: "Te puede salir caro".

Seis cosas que hacen mal los conductores

"Si haces una de estas seis cosas en el coche es porque no sabes conducir", avisa este experto. Él mismo reconoce que hay una que se debería quitar: "Yo siempre hago la cinco y un día voy a tener un susto". Estas seis cosas son las que se deben vigilar:

Conducir a una mano en posición 12 y girar con la palma abierta: "Yo se que mola y que te crees Toretto, sobre todo cuando te acabas de sacar el carnet, pero no tienes control y se te puede escapar el volante", avisa. Puede ser peligroso si hay que hacer un giro rápido. Añade como se deben llevar: "A las tres y a las nueve" . "No estás conduciendo un bus de los 80", explica en la descripción.

"Yo se que mola y que te crees Toretto, sobre todo cuando te acabas de sacar el carnet, pero no tienes control y se te puede escapar el volante", avisa. Puede ser peligroso si hay que hacer un giro rápido. . "No estás conduciendo un bus de los 80", explica en la descripción. Apagar el motor sin esperar unos segundos: "Llegas, aparcas y apagas del tirón, genial para reventar el turbo", afirma. Si llevas turbo, lo estás achicharrando poco a poco. Señala lo que hay que hacer: "Si vienes de hacer un trayecto largo, dejaló 20 o 30 segundos al ralentí, no cuesta nada y alargas la vida del motor".

"Llegas, aparcas y apagas del tirón, genial para reventar el turbo", afirma. Si llevas turbo, lo estás achicharrando poco a poco. Señala lo que hay que hacer: no cuesta nada y alargas la vida del motor". Ir en marchas largas a bajas revoluciones: "Ir a 40 km/h en quinta para ahorrar, no ahorra nada. Haces que el motor trabaje forzado, con más vibraciones y menos eficiencia", comenta. Estás matando el motor por flojo. "Deja que tu coche respire", indica.

"Ir a 40 km/h en quinta para ahorrar, no ahorra nada. Haces que el motor trabaje forzado, con más vibraciones y menos eficiencia", comenta. Estás matando el motor por flojo. indica. Dejar el embrague pisado en los semáforos: "Lo dejas pisado, gastándolo sin sentido", dice Berni. No es un reposapiés. "Pon punto muerto y deja que el pie descanse, que el semáforo no se va a poner verde antes", aconseja con toque humorístico.

"Lo dejas pisado, gastándolo sin sentido", dice Berni. No es un reposapiés. que el semáforo no se va a poner verde antes", aconseja con toque humorístico. Música a tope sin oír el coche: "No oyes ni el motor ni lo que pasa fuera", resalta. "Mola hasta que no oyes una sirena, un ruido raro del coche o un bordillazo mal dado", ejemplifica. "Pero tú ahí, cantando 'This is me' a todo pulmón, bájale un poco y escucha el coche" , solicita el trabajador del desguace.

"No oyes ni el motor ni lo que pasa fuera", resalta. "Mola hasta que no oyes una sirena, un ruido raro del coche o un bordillazo mal dado", ejemplifica. "Pero tú ahí, cantando 'This is me' a todo pulmón, , solicita el trabajador del desguace. Acelerar fuerte con el motor recién arrancado en frío: El aceite aún no ha llegado a todo. "Literalmente estás reventando el motor en pijama", explica.

Seguir estas indicaciones no es costoso y, además de aumentar considerablemente la seguridad, puede evitar gastos innecesarios y alargar la vida útil del vehículo. Como en todos los ámbitos, es importante seguir las indicaciones de los profesionales, que tienen mayor conocimiento por muchas horas de conducción que uno pueda llevar.