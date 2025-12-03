Un trabajador de una guardería admite 26 cargos de abusos a niños en Londres

Un antiguo trabajador de una guardería en el norte de Londres admitió este miércoles ante un tribunal de esta capital haber abusado sexualmente de niños a su cargo mientras trabajó en ese establecimiento entre 2017 y 2024.

Vincent Chan, de 45 años, compareció hoy ante el Tribunal de la Corona de Wood Green (norte de Londres), donde admitió ser culpable de 26 cargos, entre ellos agresión sexual con penetración, agresión sexual con tocamientos y creación de imágenes indecentes.

Chan llegó a filmar a niños en la guardería Bright Horizons, ubicada en el barrio de West Hampstead, que ha sido cerrada tras este caso.

Vestido con un chándal gris y gafas, Chan respondió con la palabra "culpable" a cada uno de los cargos a medida que se le formulaban.

Según las fuerzas del orden, la investigación sobre las actividades de Chan ha sido muy compleja y "angustiosa". La Policía dijo haber encontrado "material profundamente perturbador" en su iPad.

El tribunal comunicará la condena que le caerá al acusado el próximo 23 de enero.

Chan, nacido en el Reino Unido y de ascendencia china, empezó en 2017 a trabajar en la guardería, donde tenía diversas responsabilidades, como cuidador de niños y daba clases de arte.

Los familiares de los menores que acudían a la guardería estuvieron presentes en la vista judicial de hoy.

En un comunicado emitido a través del bufete de abogados Leigh Day, algunas de las familias afectadas declararon que, como padres, aún están "tratando de procesar el terrible descubrimiento de que nuestros hijos fueron sometidos a abusos atroces por parte de Vincent Chan en la guardería."

"Al admitir los cargos, nos ahorramos la perspectiva de escuchar los crímenes de Vincent Chan en la guardería descritos con todo detalle en un juicio. Confiamos en que el juez dictará la condena más severa que se ajuste a los crímenes que Vincent Chan cometió contra niños pequeños, víctimas inocentes que no pudieron defenderse", indicó el comunicado.