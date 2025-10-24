Trece días de secuestro en un coche: su expareja la violó delante de sus hijos

La Policía Nacional ha liberado a una mujer y a sus dos hijos menores tras 13 días viviendo en un vehículo bajo amenazas de su expareja. El recorrido de este siniestro secuestro comenzó en Francia donde el presunto autor, que ya ha ingresado en prisión, rompió el teléfono de la víctima para dejarla incomunicada agrediéndola sexualmente en numerosas ocasiones en presencia de sus hijos.

El comienzo de este infernal secuestro fue el pasado 3 de octubre cuando la Policía Nacional recibió el comunicado de las autoridades francesas para localizar a una mujer y a sus dos hijos, de tres y un año. Las primeras averiguaciones de la UFAM Central permitieron corroborar que esta familia podría encontrarse viajando a bordo de un vehículo por España.

El varón, de 24 años, secuestró a su expareja, de 23, y le rompió su teléfono para evitar que se comunicara con nadie ni pudiera solicitar ayuda. Junto a sus dos hijos menores vivieron en un vehículo en el que viajaron durante 13 días por toda España y Portugal.

De la misma forma, obligó a la mujer a conducir amenazándola con un cuchillo durante más de 2.000 km sin apenas dejarle descansar y sometiéndola a agresiones físicas y sexuales delante de los hijos menores. No les permitió asearse ni cambiarse de ropa y se alimentaron de los pocos productos que el hombre compraba en las áreas de servicio y que solían ser atún, galletas y pan.

"Me quiere matar"

En un momento de descuido, la víctima pudo coger el teléfono móvil y enviar un mensaje a una persona de su entorno familiar en el que decía "me quiere matar, avisa a la policía que son los únicos que me pueden salvar, y borra todo para que él no lo vea".

Gracias a la cooperación internacional y a la rápida actuación de la Policía Nacional se consiguió localizarles en la ciudad de Málaga, ya que el hombre tenía intención de cruzar a Argelia para huir de la justicia francesa la cual le había decretado una orden de detención y entrega europea por dos hechos.

El coche donde estuvo retenida durante 13 días la mujer con sus dos hijos menores Policía Nacional

El dispositivo, llevado a cabo por la UFAM Central, ha sido especialmente dificultoso dado el riesgo que tanto la madre como los menores corrían al encontrarse con el agresor. La prioridad del operativo policial fue, en todo momento, la discreción y la rapidez para proteger la seguridad de las víctimas y evitar cualquier reacción impredecible.

"Un viaje a la desesperada"

Inmediatamente trasladaron a la mujer y a sus hijos a un centro médico puesto que presentaban signos de desnutrición y deshidratación. Además la mujer tenía hematomas y mordeduras y los niños picaduras de insectos por todo el cuerpo. En el vehículo encontraron el cuchillo con el que amenazó a la víctima y su teléfono móvil roto. "Un viaje a la desesperada, podría haber sido una tragedia y la hemos evitado", remarcan fuentes policiales.

El teléfono móvil roto de la mujer secuestrada Policía Nacional

Por todo ello se detuvo a este varón como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, agresión sexual agravada y continuada, detención ilegal, reclamación judicial internacional, malos tratos en el ámbito de género y doméstico, delito contra la intimidad y de daños. Una vez pasó a disposición de la autoridad judicial ésta decretó su inmediato ingreso en prisión.