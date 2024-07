El truco definitivo de un chef para recalentar patatas fritas y mantenerlas crujientes: usar el microondas es un error

Recalentar alimentos es una práctica común para muchas personas, especialmente cuando se trata de aprovechar las sobras de comidas previas. Sin embargo, no todos los métodos son igual de efectivos, ni todos los alimentos quedan igual una vez han sido calentados una segunda vez.

En los hogares, el electrodoméstico que se utiliza por excelencia para esta función es el microondas. Pero esta moderna herramienta no es la mejor opción para todos los platos, especialmente para aquellos que pretenden mantenerse crujientes, como es el caso de las patatas fritas. Pese a que parezca extraño, resulta un error usar el microondas para calentar este tipo de alimentos, porque tiende a recocinarlos, resultando en una textura blanda y rancia.

Para casos como las patatas fritas, un reconocido chef ha compartido un truco infalible para recalentarlas, manteniendo su textura crujiente y su sabor. Se trata de John Armand Mitzewich, mejor conocido como Chef John, que ha ganado popularidad en Estados Unidos gracias a sus consejos culinarios, compartidos a través de su blog y canal de YouTube, que acumulan más de 1.000 millones de visitas.

Olvídate del microondas para recalentar las patatas fritas

En uno de sus vídeos, aborda el problema común de recalentar patatas fritas, un alimento amado mundialmente pero que, al recalentarse presenta un desafío particular. Seguramente, tú mismo te hayas guardado las sobrantes alguna vez con la esperanza de poder disfrutarlas con el mismo sabor más tarde y al recalentarlas hayan perdido todo su gusto.

Hasta ahora, la recomendación tradicional ha sido el uso del horno o, como veníamos diciendo, el microondas, pero Chef John sugiere un método más eficiente y efectivo: la sartén. "Mucha gente utiliza el horno para recalentar las patatas fritas que le han sobrado, lo que puede funcionar bien, pero ¿realmente necesitamos calentar un horno entero y esperar 10 minutos o más para que se caliente un puñado de patatas fritas? No, no es necesario. No cuando podemos hacer lo mismo, pero mejor, en una sartén, en sólo unos minutos", explica.

El truco, según el chef, es mantener las patatas en movimiento en una sartén caliente, sin añadir aceite extra, ya que las patatas ya contienen grasa. Este método asegura que las patatas recuperen su crujiente sin volverse grasosas. "El secreto es mantener las patatas fritas en movimiento, revolviéndolas cada 30 segundos más o menos, hasta que se oigan crujientes", indica. Este sonido es una señal de que las patatas están listas, con la humedad superficial evaporada y una textura perfecta.

Para llevar a cabo este método, se debe calentar una sartén a temperatura media o alta, distribuir las patatas en una sola capa y removerlas cada medio minuto. En unos tres a cuatro minutos, las patatas deberían estar perfectamente calientes y crujientes.