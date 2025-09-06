Veinte años con un trozo de termómetro en un glúteo: médicos chinos logran retirarlo con éxito

Una mujer de Wuhan (China) ha vivido dos décadas con un fragmento de termómetro de vidrio alojado en su glúteo tras un accidente escolar ocurrido cuando estaba en primaria. El objeto, de unos dos centímetros, fue hallado accidentalmente durante una ecografía 3D a la que se sometió tras una caída en bicicleta el pasado mes.

El incidente original tuvo lugar hace 22 años, cuando la señora Hu se sentó sobre un termómetro colocado accidentalmente en su silla. Tras ser trasladada al hospital, los médicos extrajeron parte del objeto, pero según recuerda la paciente, el termómetro “era más corto” después del procedimiento inicial. Las radiografías de la época no detectaron cristal en su interior y el caso se dio por resuelto.

Un hallazgo inesperado y un desenlace sin complicaciones

Durante dos décadas, Hu continuó con su vida sin sospechar que una parte del termómetro seguía en su cuerpo. Fue tras lesionarse al montar en bicicleta cuando una prueba médica detallada reveló la presencia del fragmento escondido en la zona del glúteo.

El doctor Shang Ranran, del Hospital Número 1 de Wuhan, ha explicado que el cristal medía aproximadamente dos centímetros y ha destacado la importancia de que no hubiera mercurio en su interior. “De haberlo habido, podía haber generado intoxicación y complicaciones graves”, señaló. La extracción resultó exitosa y la paciente se recupera bien, aliviada tras cerrar un episodio que la acompañó de manera silenciosa durante veinte años.