Vendían ilegalmente productos falsificados contra la disfunción eréctil

- Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo presuntamente dedicado a la venta ilegal de preservativos y medicamentos para la disfunción eréctil a través de aplicaciones de mensajería. Los productos carecían de un control médico, tanto en la fabricación como en la posterior prescripción. La operación ha permitido la detención de 10 personas de origen chino que conformaban un grupo criminal muy hermético, profesionalizado y especializado, cuyos miembros utilizaban diversas medidas tecnológicas de seguridad para no ser detectados. Los investigados contactaban con mujeres dedicadas a la prostitución, cuyos contactos los obtenían de los portales donde éstas anunciaban sus servicios, y les ofertaban preservativos y medicamentos. Los agentes han realizado dos registros domiciliarios en los que han intervenido 50 dispositivos electrónicos, 20.000 unidades de preservativos de diferentes marcas, miles de unidades de medicamentos para la disfunción eréctil de origen chino, japonés, indio y americano y más de 15.500 euros en efectivo.

La investigación se inició a raíz de la queja interpuesta por una clienta que, tras comprar preservativos de una conocida marca y advertir su mala calidad, lo comunicó a la empresa de paquetería que le había realizado la entrega. A su vez, el delegado de seguridad de dicha empresa lo puso en conocimiento de la Policía Nacional, momento en el que agentes especializados de la Unidad Central de Ciberdelincuencia iniciaron las primeras pesquisas.

Acreditaron la existencia de multitud de compradores a nivel nacional, comprobando que la mayor parte de clientes eran mujeres dedicadas a la prostitución. De esta forma obtuvieron información relativa a los anuncios y a los domicilios de remisión;ando que los productos eran ofertados a través de aplicaciones de mensajería instantánea. Asimismo, descubrieron otros detalles de interés sobre la calidad de los preservativos y la funcionalidad de los medicamentos.

Las víctimas aportaron muestras de los preservativos que fueron remitidas tanto a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) como a la empresa distribuidora de la conocida marca de preservativos en España. Por un lado, el informe pericial emitido por la AMEPS concluyó que los productos no cumplían con los requisitos para su comercialización en nuestro país y que, por tanto, no se podía asegurar que ofrecieran un nivel de protección adecuado. Por otro, la distribuidora aseguró que se trataba de una clara falsificación del producto por no corresponder la fecha de caducidad con el número de lote, teniendo los preservativos bordes deficientes y presentando una tipografía que no utiliza la marca original.

A finales de abril los agentes realizaron dos registros domiciliarios en las localidades barcelonesas de Badalona, donde residían los principales investigados, y Hospitalet de Llobregat. En el domicilio, además de una ingente cantidad de preservativos de diferentes marcas y medicamentos contra la disfunción eréctil, localizaron numerosos dispositivos informáticos que evidenciaron la enorme profesionalización y especialización de la actividad delictiva desarrollada. Concretamente, intervinieron 22 teléfonos móviles conectados y vinculados a equipos desde los que se gestionaban, de manera optimizada, clientes y ventas.

Tras el visionado in situ de los dispositivos, los investigadores acreditaron la existencia de numerosas medidas tecnológicas de seguridad adoptadas por los arrestados para no ser detectados. Contaban con aplicaciones para anonimizar las conexiones a Internet así como con navegadores que les permitían pasar desapercibidos en la dark web o navegar en modo incógnito, que impide visualizar el historial de navegación. Los agentes también localizaron una página web administrada por el principal investigado donde se ofertaba un medicamento contra la disfunción eréctil en idéntico formato al que fue hallado en el registro de su domicilio.

El grupo criminal desarticulado era muy hermético y funcionaba como un entramado empresarial de importación, distribución y venta al público de los preservativos y medicamentos. Además, se han encontrado evidencias que muestran que los arrestados comercializaban estos productos también en Polonia e Italia. Han sido detenido a 10 ciudadanos de origen chino en la provincia de Barcelona y han intervenido 50 dispositivos electrónicos –teléfonos móviles y ordenadores-, 20.000 unidades de preservativos de diferentes marcas y miles de unidades de medicamentos para la disfunción eréctil de origen chino, japonés, indio y americano. Asimismo, también incautaron diversos estimuladores sexuales en formato tópico, y 15.525 euros en efectivo.La distribución de este tipo de productos supone un importante peligro para la salud pública debido a la ausencia de control médico tanto en la fabricación como en la posterior prescripción de los medicamentos.