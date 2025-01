Vicente Garrido: “Un mundo donde Elon Musk es el modelo a seguir es música celestial para la mentalidad del psicópata”

La Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales de la Universidad Católica de Valencia (UCV) ha celebrado recientemente una jornada sobre las víctimas de la violencia de hijos a padres, o filioparental. En la misma, ha participado el que muchos señalan como mayor experto en psicopatía de España, el catedrático de Educación y Criminología de la Universidad de Valencia (UV) Vicente Garrido Genovés. Psicólogo forense, es uno de los especialistas más consultado durante procesos judiciales en todo el país.

Además de sus estudios sobre psicopatía, los referentes a la infancia desadaptada y la criminalidad violenta son igualmente de referencia para académicos y profesionales, también fuera de nuestras fronteras. A su labor investigadora en la ciencia psicológica, este catedrático de la UV suma su faceta como divulgador de éxito con obras tan conocidas como Cara a cara con el psicópata (Ariel, 2004), Amores que matan: Acoso y violencia contra las mujeres (Sello Editorial, 2015) o True Crime: La fascinación del mal (Ariel, 2021).

Garrido ha tratado con algunas de las mentes más retorcidas de la historia reciente de España, maldad en estado puro que le ha helado la sangre en no pocas ocasiones. Autor, asimismo, de novela negra, trabajar en ciertos casos le ha llevado a la misma conclusión que el decimonónico Oscar Wilde manifestó hace ya mucho tiempo: la realidad siempre supera a la ficción.

La postura de Vicente Garrido

-Antes de adentrarnos en los terrenos más oscuros de la psique humana, hablemos de una de sus obras más vendidas, que guarda relación directa con el congreso de la UCV en que participó. En 2019 publicó usted Los hijos tiranos: El síndrome del Emperador (Ariel). Basta hablar con maestros, profesores de Secundaria o Bachillerato, incluso con docentes a nivel universitario, para concluir que las actitudes de muchos niños y no tan niños se ajustan al perfil que dibuja en su libro. ¿Cuál opina que es la causa?

La incidencia de este síndrome se mantiene estable en los últimos años, en torno a los cinco mil casos anuales en España, pero es muy claro que la cifra negra es muy superior. Las causas podemos hallarlas en la mayor dificultad que tienen ahora los padres para realizar su labor educativa: más presión para mantener el nivel de vida, menos tiempo para estar con los hijos, una cultura que glorifica la independencia y el poder adquisitivo de los jóvenes, un descrédito de la figura de la autoridad... no se educa muchas veces para la libertad responsable, y estos casos destacan en este tipo de nicho.

"Hay que educar en la libertad responsable, enseñándoles sin sobreprotección que la vida es maravillosa"

-¿Qué señales de alarma pueden indicar la posibilidad de que un hijo tenga psicopatía? ¿Es posible reconducir la forma de comportarse del niño?

En realidad, no empleamos este término hasta la mayoría de edad, no hay que asustar a las familias: hay rasgos en la infancia, como los que aparecen mediante la conducta de oposición y antagonismo, que no son exclusivos de la psicopatía. Pasado un tiempo, al llegar a la edad adulta, muchos de los chicos que han actuado de forma agresiva se reconducen.

Dicho esto, si los padres ven que el niño no muestra ninguna empatía, no aprende de los errores, busca mediante la mentira, la amenaza y la violencia controlar su ambiente, es cruel con los animales... y eso es inadecuado para su edad, y es consistente en el tiempo, los padres deberían buscar ayuda.

-En una reciente entrevista, usted subrayó la importancia de “educar a nuestros niños para que desarrollen las competencias sociales y morales para que puedan identificar a los psicópatas y no sean sus víctimas”. ¿Cómo llevar a cabo este propósito pedagógico?

Educándolos en la libertad responsable, enseñándoles sin sobreprotección que la vida es maravillosa, pero que incluye el esfuerzo, el dolor y el sacrificio. Es fundamental que los padres desarrollen los valores de sus hijos, su sentido de competencia -es decir, que son eficaces- en el mundo, mostrarles que su vida tiene un sentido más allá de los bienes materiales o de satisfacer su egoísmo.

-Ha afirmado usted en varias ocasiones que una de las grandes amenazas en la actualidad es la psicopatía. De hecho, en su obra El psicópata. Un camaleón en la sociedad actual (Algar, 2003) advertía de que el funcionamiento de las sociedades modernas favorece el desarrollo de conductas psicopáticas. ¿Qué características posee el mundo de hoy que ayudan a que esto suceda? ¿Hay hoy más psicópatas que en épocas pasadas?

Es imposible saber si ahora hay más psicópatas integrados, porque nunca hemos desarrollado una estadística al respecto. Lo que sí me parece es que ahora tienen más libertad para mostrarse tal y como son, y medrar. Nuestra cultura se ha vuelto más hedonista, nihilista y descreída acerca de nuestros valores y pasado humanistas; y ese mundo donde el modelo a seguir es Elon Musk es música celestial para la mentalidad del psicópata.

-¿Cómo distinguir a un psicópata en el entorno familiar, social, laboral…? Casi es una información de servicio público. Sobre todo, dada la necesidad de olvidar la idea de que los psicópatas son unos asesinos en serie extremadamente inteligentes que viven en las series de Netflix. ¿Es El psicópata integrado (Ariel, 2024) el gran desconocido?

Tal y como mencionas, en mi libro explico que todos tenemos un sistema de vigilancia frente al psicópata, pero que desconocemos su existencia y su funcionamiento. Lo primero es saber que existe este tipo de persona que, como señalas, no es sólo un malvado de película de crímenes. A continuación, la regla de oro es saber observar determinadas actitudes y patrones de comportamiento.

Si estamos en una relación de cierta estabilidad con esta persona, necesariamente podremos observar esas actitudes. Hablamos de un comportamiento inmoral, manipulador o amenazante que tiene como resultado angostar nuestra vida espiritual y perjudicar nuestra vida en todas las esferas. Por ello, también hemos de contar con la introspección: disponer del coraje para analizar nuestra vida de forma distanciada y preguntarnos si queremos mantener una relación personal así.

-La lógica indica que en el terreno afectivo íntimo es aún más necesario detectar la presencia de un psicópata. Si son capaces de imitar emociones, ¿cómo desenmascarar a un novio o marido psicópata?

Sus actos les delatan: fíjate en lo que hacen y en los efectos de lo que hacen, y no en lo que dicen. Observa también su diálogo o discurso: nunca mostrarán profundidad humana. No reconocerán sus culpas, sino que el otro será el responsable. Como he dicho, mírate y sé sincero acerca de si tu vida no gira en torno a sus necesidades.

"En mi libro dejo claro por qué me atrevo a calificar a Trump y a Putin de psicópatas"

-¿Estas personas suelen tener preferencias laborales determinadas? ¿Es cierto que el porcentaje de psicópatas es más elevado entre los altos cargos de los partidos políticos, empresas y ámbitos financieros?

En general, en esos campos profesionales que mencionas se puede llegar muy lejos aparentando, mintiendo y manipulando, y ése es el lenguaje preferido del psicópata. En la política ni siquiera se tiene que haber mostrado algún logro o destreza profesional antes de ocupar un puesto de responsabilidad y, como se dice, "tocar el poder". Estos ámbitos, en resumen, permiten llegar lejos en relativamente poco tiempo, y el dinero y el poder (lo primero porque conlleva lo segundo) es la gran meta del psicópata. Dicho esto, los hay en todas las profesiones.

-Ha señalado a Trump y a Putin como psicópatas en alguna ocasión. Sin entrar en política nacional o local, ¿qué opina sobre aquellos que decidieron asaltar las viviendas de los afectados por la dana en las noches siguientes a la catástrofe, con puertas rotas, sin electricidad, sin presencia suficiente de fuerzas de seguridad. ¿Otros perfiles criminales pueden llevar a cabo también esta clase de vilezas o la crueldad extrema es patrimonio del psicópata?

En mi libro dejo claro por qué me atrevo a calificar a Trump y a Putin de psicópatas. Simplemente, la investigación sobre ellos es tan abundante y tantos son los clínicos de prestigio que la han avalado, que no soy sino uno más en una larga lista en adjudicarles ese diagnóstico; y lo que hacen todos los días no hace sino confirmar que viven mediante la mentira, la manipulación y la violencia.

Por otra parte, el psicópata no tiene el monopolio de la maldad. El ser humano tiene suficientes defectos como para explicar múltiples formas de abuso y violencia. Siempre que hay alborotos masivos y rapiña te encuentras con gente sin escrúpulos, seguro que habrá psicópatas, pero serán una minoría, porque sabes que suponen aproximadamente de entre a un 1% a un 5% de la población. Ahora bien, quiero proponer una reflexión sobre esta idea: cuando los comerciantes subieron el precio de botas y otros utensilios que los voluntarios compraron para venir a ayudar, y otras conductas parecidas (no sé si lo hicieron todos, pero tengo constancia de que esto ocurrió).

-Los magistrados, policías, guardias civiles, psicólogos que se dedican a procesos judiciales de abuso de menores, siempre hay dos cosas que hacen todos ellos para mantener a raya su salud mental: practicar deporte y separar estrictamente sus horas de trabajo del ámbito familiar y social. ¿Usted ha necesitado incorporar ciertos hábitos, en ese sentido?

¡Desde luego! El deporte es esencial, y para mí es también fundamental el sentido del humor.

-¿A lo largo de su vida, ha sido usted capaz de detectar a algún psicópata fuera en algún ambiente laboral, social…? ¿Le ha tocado avisar a alguien de que tenía cerca a una de estas personas?

Desde luego, y más veces de las que quizás imagines.