Víctimas de abusos se reúnen con la comisión antipederastia del Vaticano

Asociaciones de víctimas de abusos en la Iglesia católica española se han reunido este miércoles con representantes de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores del Vaticano para trasladarles sus reivindicaciones.

El encuentro, que ha tenido lugar en el Palacio Maffei Marescotti, sede de la Comisión Pontificia, se ha prolongado durante tres horas y media. Por parte de las asociaciones han estado presentes la Asociación Infancia Robada (ANIR), la Asociación de Víctimas de Navarra AVA, Justice Iniciative España y Corazón Silenciado (de Portugal) y, por parte de la Santa Sede, el secretario de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, Luis Manuel Alí, y Juan Carlos Cruz, víctima de abusos y miembro de la Comisión, informa Ep.

El portavoz de ANIR, Juan Cuatrecasas, explicó que, durante la reunión, les han trasladado sus reivindicaciones, les han indicado que están "muy descontentos con la actitud de la Conferencia Episcopal Española", pues consideran que les han "mentido e intentado utilizar", y han decidido que su interlocución a partir de ahora va a ser directamente con el Vaticano.

Asimismo, les han transmitido su "deseo de que se sumen al plan del Gobierno (de España) de reconocimiento a las víctimas poniendo como libro de cabecera el informe del Defensor del Pueblo". Según Cuatrecasas, desde la Comisión Pontificia les han asegurado que elaborarán un informe de la reunión y se lo trasladarán al Papa León XIV.

En el marco del encuentro, los representantes de las asociaciones de víctimas también han entregado a la Comisión un documento en mano que les ha hecho llegar la red de supervivientes de Argentina.