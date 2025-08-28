Un video viral revela cuál es la comida que tiene "totalmente obsesionada" a toda Islandia: "No pueden vivir sin ellos"

La española Sonia Carrión, conocida en TikTok como @food.nd.so, ha revelado en un video viral los productos alimenticios con los que los islandeses están "absolutamente obsesionados". Como hija de islandesa, la creadora de contenido aprovechó su conocimiento bicultural para guiar a los espectadores sobre los imprescindibles gastronómicos que deben probar quienes visiten el país nórdico.

Entre las recomendaciones destaca el típico desayuno islandés, que incluye Flatkokur (una especie de tortita integral) que se unta con mantequilla, queso y Hangikjöt, un fiambre de cordero ahumado del cual la creadora advierte que "está un poco fuertecito" y debe consumirse con moderación. También menciona los "Cheerios naturales" que se acompañan con Sírmjolk, un lácteo con sabor ligeramente ácido que completa el desayuno tradicional.

Los dulces de la obsesión islandesa

La exploración gastronómica continúa con el Hardfiskur, una especie de pescado seco que compara con "la cecina de Estados Unidos pero en modo pescado", y que ocupa toda una sección en los supermercados islandeses. En el ámbito dulce, destaca el chocolate Xoko Mjólk como el equivalente islandés del Cola Cao español, y revela la obsesión local por el regaliz y el coco, recomendando específicamente las chocolatinas de las marcas Æði y Hraun, estas últimas sus favoritas personales.

El video concluye mostrando los caramelos de regaliz de la marca Opal, omnipresentes en vallas publicitarias islandesas aunque confiesa que "no me gustan nada".