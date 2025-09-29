Visita a las pirámides y kayak en el Nilo para 20 jóvenes elegidos

Un total de 20 jóvenes de la Comunidad de Madrid, nacidos en 2009 ó 2010, serán seleccionados para participar en la primera edición de Madrid Xplora, un proyecto educativo y social que busca inspirar, educar y transformar a los jóvenes con una experiencia que combine cultura, solidaridad y aventura en Egipto.

Los aspirantes disponen hasta el 9 de enero de 2026 para presentar su candidatura. Entre los requisitos, tener todas las asignaturas aprobadas, ya sea de la ESO o de ciclos de FP, contar con el carné joven de la Comunidad de Madrid y presentar su Proyecto Xplora, un trabajo relacionado con sostenibilidad, salud, deporte o hábitos de vida saludable que puede ser escrito, musical, audiovisual o de tipo manual, como una maqueta.

Se valorarán sus méritos académicos, la originalidad, el esfuerzo personal y el compromiso social.

Los elegidos formarán parte de la expedición, prevista para junio de 2026, que incluirá actividades deportivas, culturales y sociales.

Los jóvenes explorarán la vida en el Antiguo Egipto recorriendo enclaves históricos como el Valle de los Reyes, la tumba de Djehuty, el Templo de Karnak o el de Dendera. Visitarán la casa de Howard Carter y conocerán de cerca su trabajo arqueológico, además de adentrarse en el Museo Egipcio de El Cairo y el Serapeum de Saqqara, profundizando en el legado de una de las civilizaciones más fascinantes de la historia.

Y conocerán aspectos de la cultura egipcia contemporánea, como la música popular, el arte y la gastronomía, conectando el pasado con el presente. «Estoy convencido de que esta aventura supondrá un antes y un después en la vida de los jóvenes participantes. Les va a abrir la mente, van a descubrir una cultura muy distinta y su visión del mundo va a cambiar», afirma el director de la expedición, el divulgador histórico especializado en el Antiguo Egipto, escritor y creador de contenido Rubén Villalobos. Incluso ha participado en la película de Ridley Scott «Exodus» recreando la batalla de Qadesh, que se libró en la época de Ramsés II. «Me marcó para siempre» dice quien hoy cuenta con más de 340.000 seguidores en su canal de YouTube para apasionados de la civilización egipcia.

«En el mundo hiperconectado donde los jóvenes viven de pantalla y donde prima la gratificación instantánea creo que la civilización egipcia nos puede enseñar muchísimo sobre paciencia, disciplina y sobre tener una visión a largo plazo de las cosas. Cada uno de los expedicionarios dejará su huella en la arena de Egipto, pero Egipto dejará una huella imborrable en cada uno de ellos», señala el divulgador, a quien acompañará un equipo de monitores.

La iniciativa cuenta con el patrocinio de Quirónsalud y el apoyo de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, la Sociedad Geográfica Española, el Museo Arqueológico Nacional y Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Madrid Xplora está organizado por Trex Exploring, la empresa de producción deportiva y audiovisual fundada por el escritor y periodista Eric Frattini junto a Araceli Aranda, y que se encuentra detrás de otras iniciativas que ayudan a visibilizar el deporte y la promoción de la salud como son el Reto Pelayo Vida o el Desafío Santalucía Seniors.