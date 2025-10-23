Un visitante muere en Disney World tras sufrir una emergencia médica; es el segundo caso en siete días

Las autoridades del condado de Orange, en Florida, EE UU, investigan la muerte de un visitante ocurrida el pasado martes en el complejo Fort Wilderness Resort and Campground, parte del parque temático Walt Disney World. Los servicios de emergencia fueron alertados poco después de las 7:30 horas por una llamada que informaba sobre una “persona caída” en la zona conocida como Cottontail Curl, donde se ubican tiendas de campaña y casas rodantes.

Según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Orange, un hombre de aproximadamente 60 años sufrió una emergencia médica y fue trasladado a un hospital local, donde falleció poco después. Las autoridades precisaron que no existen indicios de violencia ni circunstancias sospechosas y que la muerte se considera de origen natural. Walt Disney World no ha emitido comentarios públicos sobre el incidente.

El suceso ocurrió una semana después del fallecimiento de Summer Equitz, una visitante y reconocida seguidora de la compañía, hallada sin vida en el hotel Contemporary Resort, cerca del parque Magic Kingdom. Las investigaciones determinaron que la causa de la muerte fueron “múltiples heridas por impacto contundente” y que se trató de un suicidio.

Otras muertes recientes en parques de Disney

Ambos fallecimientos se suman a otro incidente ocurrido el mes anterior en Disneyland, California. En ese caso, una mujer de unos 60 años perdió la vida tras sufrir una emergencia médica mientras se encontraba en la atracción Haunted Mansion. El personal del parque intentó reanimarla antes de que fuera trasladada a un hospital, donde se confirmó su muerte.

Las autoridades continúan las investigaciones sobre los hechos ocurridos en Florida y California, aunque hasta el momento ninguno de los casos presenta indicios de relación entre sí ni circunstancias de carácter delictivo.