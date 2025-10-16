Encuentran muerta a una mujer en el hotel de un famoso parque de atracciones: las autoridades confirman que fue un suicidio

El pasado 14 de octubre de 2025, una mujer fue hallada sin vida en el Disney’s Contemporary Resort, uno de los hoteles más emblemáticos del complejo Walt Disney World. La Oficina del Médico Forense del Condado de Orange confirmó que la causa del fallecimiento fue un suicidio por múltiples lesiones de impacto contundente, según reportaron medios como PEOPLE y Daily Mail.

La víctima fue identificada como Summer Equitz, y su muerte ocurrió alrededor de las 18:40 (hora local) en la zona de la terraza del hotel, próxima a la vía del monorraíl que conecta el resort con el parque Magic Kingdom. Aunque en redes sociales circularon rumores sobre un posible accidente ferroviario, las autoridades descartaron completamente esa hipótesis. “La persona no fue golpeada por el monorraíl, esa información es errónea”, afirmó una portavoz del sheriff.

El área fue acordonada por la policía y se instaló una carpa blanca para proteger la labor forense. El tráfico del monorraíl fue suspendido temporalmente durante el operativo, lo que generó inquietud entre los huéspedes. Sin embargo, ni Disney ni la administración del hotel emitieron declaraciones públicas, remitiendo cualquier información oficial a las autoridades competentes.

El Disney’s Contemporary Resort, famoso por su arquitectura y por tener una línea de monorraíl que atraviesa su estructura, ha sido escenario de millones de visitas turísticas. La muerte de Equitz se suma a otros incidentes aislados ocurridos en instalaciones de Disney, que han motivado llamados al refuerzo de protocolos de atención en crisis.