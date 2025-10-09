Una viuda devolverá 200.000 euros por la muerte de su marido: la justicia sentencia que su seguro no cubría muertes "en pandemias"

Un tribunal de la ciudad italiana de Parma ha ordenado a una mujer devolver 200.000 euros que había recibido como indemnización tras la muerte de su marido a causa de la covid-19, al determinar que la póliza de seguro de vida no cubría este tipo de fallecimientos. La resolución judicial, además, establece que la demandada deberá hacerse cargo de las costas procesales, al haber perdido el litigio frente a la compañía aseguradora.

La mujer, cuya identidad no ha sido revelada, recibió la cantidad tras el fallecimiento de su esposo, amparada en una póliza de seguro de vida firmado antes de la pandemia. Sin embargo, la aseguradora impugnó el pago alegando que las circunstancias del fallecimiento no cumplían con las condiciones establecidas en el contrato. La disputa derivó en un largo proceso judicial que ahora se resuelve con un fallo favorable a la compañía.

Según recoge Corriere di Bologna, el tribunal consideró que la póliza incluía cláusulas de exclusión que contemplaban expresamente la no cobertura de muertes derivadas de pandemias o enfermedades preexistentes. La aseguradora argumentó que la covid-19 entraba dentro de esas excepciones y que, por tanto, el pago inicial no debía haberse realizado. El juez aceptó esta interpretación y ordenó a la viuda devolver íntegramente los 200.000 euros, además de pagar los gastos del proceso.

Por el momento, no se ha confirmado si la defensa de la mujer recurrirá la sentencia ante una instancia superior. En caso de hacerlo, el proceso podría continuar en el Tribunal de Apelación de Bolonia, que tendría que valorar nuevamente la interpretación del contrato y la validez de las exclusiones alegadas por la compañía aseguradora.