Un zorro aparece muerto en España por gripe aviar: es un aviso, pero no algo excepcional

Un zorro ha aparecido muerto en la provincia de Zaragoza contagiado de gripe aviar, en lo que sería el primer caso confirmado en España de un mamífero en la actual oleada de la epidemia y un nuevo paso de la enfermedad, pero es solo "un aviso, no algo excepcional".

Así lo ha manifestado a EFE la veterinaria Úrsula Höfle, que es investigadora en el IREC-Universidad de Castilla-La Mancha y experta en enfermedades víricas de aves, quien ha explicado que el análisis de muestras tomadas del zorro muerto "ha confirmado en el laboratorio veterinario" que ha sido por gripe aviar.

La transmisión del virus al zorro es una nueva señal del incremento de virus circulando, pero "no es preocupante". "Es un aviso de que cuantos más virus hay circulando más posibilidades hay también de que se infecten mamíferos, porque consumen aves muertas contagiadas", ha añadido.

No significa que haya habido una mutación del virus en el caso del zorro muerto, ni parece que haya ocurrido. Simplemente el animal se habría expuesto a una concentración muy alta de virus al consumir aves infectadas, ha explicado la veterinaria. "Al final dicha carga vírica lo habría infectado, el virus lo tiene muy difícil para infectar a un mamífero", lo más normal es el contagio por ingesta pero no por mutación.

Lo ocurrido está dentro de lo vivido en otras oleadas de gripe aviar en España y en otros países, "no es algo alarmante", ha insistido. En el 2022 en España hubo transmisión a mamíferos, por ejemplo a una granja de visones, mamíferos en cautividad, y además entre visón y visón.

Lo más normal es que el virus del zorro fallecido haya sido el mismo que el de las aves; lo que sí habría sido excepcional es que "el virus hubiera cambiado y de pronto se empezara a transmitir de zorro a zorro". "Sin embargo, de momento no tenemos constancia de eso". La posibilidad de transferencia del virus al humano es muy baja, ha asegurado.

Los riesgos tienen que ver con una exposición prolongada, intensa, por ejemplo, cuando se sacrifican aves de corral en una granja afectada, en espacios cerrados, naves, ahí se dispersa mucho polvo de plumas, de excrementos, etcétera. "Ahí puede haber mayor riesgo", aunque sería bajo si se utiliza protección, es decir, mascarilla, trajes protectores, guantes.

La Organización Colegial Veterinaria (OCV) viene insistiendo en que el contagio de influenza aviar a humanos es muy excepcional, ya que requiere una exposición reiterada a ambientes contaminados por aves infectadas o sus excrementos.

Según el Ministerio de Agricultura, en la actualización epidemiológica de la influenza aviar de alta patogenicidad correspondiente al 17 de noviembre de 2025, se confirma un "aumento considerable" de casos en aves silvestres durante las dos últimas semanas, tanto en España como en Europa.

En Europa se han notificado 755 detecciones desde el 1 de noviembre, mientras que en España se han registrado 17 nuevos positivos. Las grullas concentran la mayor parte de los casos en territorio nacional, aunque el virus también ha afectado a garzas reales, gaviotas patiamarillas y cigüeñas blancas.