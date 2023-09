Un adolescente de 14 años muere tras practicar el último reto viral de TikTok: así es 'One Chip Challenge'

Una vez más, ha vuelto a pasar. Otro adolescente de solo 14 años ha muerto en Estados Unidos a causa de practicar el último reto viral de TikTok. No hay estadísticas claras sobre ello, pero con el auge de las nuevas tecnologías en jóvenes cada vez más pequeños, son varias las víctimas mortales que se han cobrado este tipo de retos que se realizan en redes sociales.

En otras ocasiones hemos hablado del reto en el que algunos jóvenes tomaban ansiolíticos y ganaba el último que no se durmiera o el caso en el que una niña de 10 años murió asfixiada por participar en uno de estos desafíos. En este caso, el estadounidense de 14 años murió debido al reto llamado 'One Chip Challenge'.

En esto consiste el 'One Chip Challenge': el último reto viral de TikTok que ya se ha cobrado a su primera víctima

Harris murió el pasado viernes 1 septiembre tras practicar el reto viral llamado 'One Chip Challenge'. Este reto consiste en comer la patata frita más picante del mundo y aguantar el máximo tiempo posible sin beber agua ni tomar ningún otro alimento para aliviar el picor que causa.

Hay que señalar que aun no hay resultados de la autopsia. Sin embargo, los familiares apuntan que la muerte de Harris está relacionada con este reto de TikTok. En un comunicado han expresado que "el dolor que está experimentando nuestra familia es inimaginable". Dolor que se agrava cuando lo recuerdan con bonitas palabras: "Harris era una luz que iluminaba la habitación con su presencia y sutil encanto. ¡Era un joven inteligente, peculiar e increíblemente talentoso al que le encantaban los videojuegos y jugar al baloncesto!"

Detrás de este reto se encuentra una empresa llamada 'Paqui' que comercializa la patata picante. No obstante, en el paquete advierte de que solo puede ser tomada por adultos y aconseja no comerla si se es alérgico a la pimienta o si no le suelen gustar las comidas picantes. También señala que "después de tocar la patata frita, lávate las manos con jabón y no toques los ojos ni otras partes sensibles".

Además, la misma empresa promociona en su web el 'One Chip Challenge' con cinco tipos diferentes de patatas picantes que venden: Nacho Cheese, Sansa Verde, Chost Pepper, Chile Limón y Jalapeño Tropical. La toma de esta patata, la empresa la define como "una experiencia verdaderamente retorcida".

Además, para más inri, el paquete de la patata imita a un sarcófago y tiene dibujada una calavera. Muchas son las personas que se han animado a probar este reto y a compartir el resultado en redes sociales.

Esta ha sido la respuesta de la marca al enterarse del fallecimiento del joven

La empresa Paqui ha decidido retirar el producto de todos los supermercados después de ver que numerosos adolescentes estaban probando el reto. Aun así han insistido en que "la etiqueta del producto establece claramente que no es para niños ni para personas sensibles a las comidas picantes, con alergias alimentarias o para las embarazadas". De la misma manera ofrecen "reembolsos por cualquier compra de nuestro producto de desafío 'One Chip Challenge'".

Y aunque de su web han eliminado la patata más picante bajo el desafío 'One Chip Challenge', siguen estando disponibles sus otras opciones de patatas fritas picantes.