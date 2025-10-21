Un avión de Air Nostrum impacta contra la viga de una carpa durante el despegue

El avión de Air Nostrum que realizaba en la mañana de este miércoles, día 21, el vuelo entre Badajoz y Madrid (IB2331) desde el aeropuerto de Talavera la Real ha sufrido, en el rodaje previo al despegue, un "impacto" en el ala con la viga de una carpa.

A pesar del impacto "no se ha declarado emergencia", según indican desde la compañía Air Nostrum, que aclara que a consecuencia de este "alcance" el avión se ha detenido y los 57 pasajeros que iban a bordo han sido desembarcados.

Posteriormente, han sido trasladados a la terminal, donde están siendo reubicados para ser trasladados a Madrid en taxis o en el vuelo de la tarde.