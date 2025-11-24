¿Cuándo dejará de ser CEO de Apple Tim Cook? Esto es lo que dice uno de los mayores analistas de la compañía

La semana pasada saltaron todas las alarmas cuando salió a la luz un reporte del Financial Times en el que se afirmaba que Tim Cook podría dejar de ser CEO de Apple tan pronto como el año que viene y que la transición podría llevarse a cabo antes de junio de 2026. Sin embargo, no parece que vaya a ser así, ya que Mark Gurman, uno de los mayores analistas de la compañía, ha dicho que no ve signos de que vaya a ocurrir.

En la última entrega de su boletín oficial, Power On, el analista de Bloomberg ha indicado que no aprecia señales internas de que vaya a producirse una transición hacia un nuevo CEO, por lo que Tim Cook seguiría al mando de la compañía en 2026. De hecho, califica el reporte como falso.

Pese a que no parece que vaya a dejar de ser CEO de Apple a corto plazo, Tim Cook tiene un plan de sucesión

Tras el reporte, no se descartó ninguna posibilidad, pero la mayoría de analistas apostaron por una filtración controlada para comprobar cómo reaccionaba el mercado. Aunque no parece que esto vaya a ocurrir a corto plazo, Tim Cook ha afirmado que tiene un plan de sucesión y llevamos desde 2023 hablando de su posible reemplazo: John Ternus, quien tiene 50 años, lleva en Apple desde 2001 y es el actual vicepresidente senior de Hardware dentro de la compañía. Apple parece estar preparándolo todo para que a nadie le sorprenda la transición cuando ocurra.

Mark Gurman afirma que, internamente, ven a Cook con muy buenos ojos y que tendría el derecho de decidir cuándo dejar de ser CEO de Apple por todo lo que ha conseguido desde 2011. El analista no ve señales que indiquen que Tim Cook vaya a dejar de estar al frente de Apple a corto plazo.

Aunque Gurman no cree en la veracidad del reporte, también ha señalado que no piensa que un medio como el Financial Times lo publicase sin estar razonablemente seguro de su información. Por otro lado, respecto a la teoría de que este reporte sería un movimiento planificado por Apple para medir la reacción del mercado, asegura que tampoco es el caso.

De producirse la transición que describe el Financial Times, se anunciaría que Tim Cook dejaría de ser CEO de Apple en los próximos resultados de la compañía, que se presentarán durante el próximo mes de enero, y Cook ya no estaría al frente en junio del año que viene. Habrá que ver qué ocurre, pero no parece que vaya a haber cambios tan importantes tan pronto.