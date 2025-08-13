Actualiza tu PC Windows cuanto antes: Microsoft acaba de solucionar más de 100 fallos de seguridad

Microsoft ha lanzado su paquete de actualizaciones de seguridad correspondiente al mes de agosto de 2025, y es uno de los más importantes de los últimos meses. Como cuentan en Bleeping Computer, la compañía ha solucionado un total de 107 fallos de seguridad que afectan a una amplia gama de sus productos, desde Windows hasta Office, pasando por Azure y Microsoft Edge. Por ello, la recomendación es clara: actualiza tu ordenador con Windows cuanto antes.

Dentro de este enorme paquete de correcciones, hay trece vulnerabilidades que han sido clasificadas como "Críticas", la máxima categoría de peligrosidad. Nueve de ellas permitían la ejecución remota de código, lo que significa que un atacante podría tomar el control de un sistema afectado a través de Internet.

Una de las vulnerabilidades ya estaba siendo explotada por los atacantes

Sin embargo, el fallo más preocupante de todos los que se han solucionado es una vulnerabilidad de tipo "día cero". Este término se utiliza para describir aquellos agujeros de seguridad que son conocidos públicamente o que ya están siendo explotados por los ciberdelincuentes antes de que la compañía haya podido lanzar un parche para solucionarlo.

En este caso, la vulnerabilidad, identificada como CVE-2025-53779, se encontraba en Windows Kerberos, un componente clave del sistema de autenticación de Windows. Según explica Microsoft, un atacante que ya tuviera acceso a la red podría explotar este fallo para elevar sus privilegios hasta convertirse en administrador del dominio, obteniendo así el control total sobre la red de una empresa.

El fallo fue descubierto y reportado por el investigador Yuval Gordon de Akamai, quien publicó un informe técnico sobre la vulnerabilidad el pasado mes de mayo, haciéndola de conocimiento público.

Además de este grave fallo, el "Patch Tuesday" de agosto soluciona otras 44 vulnerabilidades de elevación de privilegios y 35 de ejecución remota de código, entre otras. Dada la cantidad y la criticidad de los fallos corregidos, es de vital importancia que todos los usuarios de Windows, tanto a nivel particular como empresarial, acudan a Windows Update e instalen estas actualizaciones de seguridad lo antes posible para proteger sus equipos.