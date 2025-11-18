El diseñador del iPhone Air deja Apple en plena ola de salidas hacia Meta e io

En las últimas semanas, Apple está sufriendo una importante fuga de talento, especialmente de perfiles relacionados con la inteligencia artificial, como el responsable de los modelos de IA de la compañía. La mayoría se han marchado a Meta, que está invirtiendo fuertemente en este ámbito. Sin embargo, la salida más reciente es la de Abidur Chowdhury, uno de los diseñadores del iPhone Air.

Según informa Bloomberg, Chowdhury ha dejado la compañía para incorporarse a una startup vinculada a la inteligencia artificial cuyo nombre no se ha revelado. Una posibilidad es que se haya marchado a io, la empresa de Jony Ive —exjefe de diseño de Apple— que fue adquirida recientemente por OpenAI con el objetivo de crear “el iPhone de la IA”.

Pérdidas en el equipo de diseño y en el de inteligencia artificial

Aunque las salidas más mediáticas han sido las relacionadas con la inteligencia artificial, debido a que Meta está contratando agresivamente talento de la competencia, lo cierto es que el equipo de diseño también está experimentando numerosas marchas, muchas de ellas con destino en io, la startup de Jony Ive.

Entre estas salidas se encuentran Evans Hankey, que tomó el relevo de Ive como responsable de diseño industrial; Tang Tan, que pasó más de 25 años trabajando en diseño dentro de Apple; Cyrus Daniel, con 15 años en el equipo de diseño de interfaz; Matt Theobald, que estuvo casi dos décadas en el diseño de fabricación; y Erik de Jong, uno de los responsables del diseño del Apple Watch.

A todas estas marchas en el equipo de diseño se suma la de Abidur Chowdhury, uno de los responsables del iPhone Air y quien lo presentó en el evento del mes de septiembre. Según Bloomberg, su salida habría generado un impacto considerable dentro del equipo, ya que estaba ganando cada vez más relevancia.

Mark Gurman señala que, aunque se desconoce la causa concreta de la marcha, en ningún caso está relacionada con el rendimiento del iPhone Air en el mercado. Los últimos informes apuntan a que sus ventas habrían provocado el retraso de la segunda versión hasta principios de 2027, y que esta llegaría con un nuevo procesador y una cámara de vapor heredada de los iPhone 17 Pro como principales novedades.