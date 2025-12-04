Un alarmante estudio revela que las personas adictas a la IA son más propensas al malestar psicológico

En la actualidad, no es extraño tener algún conocido que está enganchado a algún chatbot de IA. Paga por el premium, habla con él todo el día, le pone algún mote gracioso como "chati" o le cuenta hasta algunas de sus intimidades. Esto genera una pregunta: ¿está la inteligencia artificial empujando a las personas a la psicosis o las personas que ya padecían problemas de salud mental buscaban la IA como un medio para afrontarlos? Una nueva investigación ha proporcionado una pista importante.

Como informa PsyPost, los científicos han descubierto que quienes usan chatbots de IA tienden a experimentar mayores niveles de angustia psicológica que quienes no los usan. Esto no establece una relación del caso exacta, pero es una señal de correlación, y las implicaciones podrían ser profundas.

"Los seres humanos tienen una necesidad innata de construir y mantener relaciones, y en el mundo digital actual, muchas de estas conexiones se desarrollan cada vez más a través de la tecnología", dijo a PsyPost la autora e investigadora principal de la Universidad de Tampere, Iina Savolainen.

"Con el auge de la IA, cada vez más personas utilizan chatbots sociales para explorar nuevas formas de comunicación o para buscar compañía, apoyo emocional o, simplemente, interacción cotidiana", continuó señalando. "Sin embargo, a pesar de esta creciente tendencia, sorprendentemente pocos estudios empíricos han examinado quiénes utilizan estas herramientas y cómo se relaciona su uso con el bienestar".

Un antiguo estudio que apoya esta teoría

Como se detalla en un nuevo artículo publicado en el Journal of Social and Personal Relationships, Savolainen y sus colegas de Tampere analizaron datos de un estudio de 2023. Los datos incluyeron respuestas de 5663 adultos de seis países europeos, entre ellos Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia y Polonia, que completaron una encuesta en línea para evaluar su uso de los servicios de 'amigos chatbots' ofrecidos por empresas como Replika y My AI.

El equipo midió el nivel de angustia psicológica utilizando una medida de bienestar mental llamada 'Inventario de Salud Mental', y comparó los resultados entre aquellos que informaron usar los chatbots de IA y aquellos que no lo hicieron. Rápidamente quedó claro que existía una correlación.

"La consistencia intercultural fue sorprendente: el uso de chatbots sociales se relacionó con un peor bienestar mental en los seis países", dijo Savolainen a PsyPost. Cabe destacar que los investigadores admitieron que el estudio solo les permitió "discutir asociaciones" y no inferir una relación causal. Si bien se trata de una relación interesante e intrigante, aún se desconoce si el uso de chatbots sociales realmente causa consecuencias negativas para la salud mental o si la explicación es algo más complejo.

Otra limitación del estudio es la antigüedad del propio conjunto de datos. La encuesta original se realizó a finales de 2023, menos de un año después del lanzamiento de ChatGPT de OpenAI, lo que plantea la posibilidad de que las tendencias hayan cambiado desde entonces, a medida que más personas se han sentido atraídas por esta tecnología.