Apple lo lo demandó por filtrar iOS 26, pero recientemente ha publicado un vídeo mostrando el iPhone 17 Pro

Hace algunas semanas nos enteramos de que Apple había demandado al youtuber Jon Prosser por filtrar detalles muy precisos de iOS 26, como la app Cámara o el nuevo diseño Liquid Glass. Al parecer, la información que consiguió se habría obtenido de forma ilegal, presuntamente pagando a alguien para que entrara en casa de un desarrollador que tenía un iPhone con una versión del sistema.

No parece que la denuncia le haya afectado mucho, pues recientemente ha publicado un vídeo en el que muestra el iPhone 17 Pro con todo lujo de detalle. Es cierto que, en esta ocasión, no revela nada que no sepamos, pero ha recreado todos los rumores y ha explicado por qué el módulo de cámaras será así o cómo se logrará el teleobjetivo de 48 megapíxeles.

El iPhone 17 Pro con todo lujo de detalles

En el vídeo no cuenta nada nuevo, pero sí comparte unas imágenes de gran calidad que muestran cómo serían los iPhone 17 y iPhone 17 Pro, así como el modelo Air, uno de los más interesantes de la próxima gama. En ellas podemos ver su nuevo módulo de cámaras que, si los rumores se cumplen, será masivo. Algo que también confirman las fundas que ya se pueden comprar en China.

También se aprecia cómo podría ser el nuevo chasis de aluminio con parte trasera de cristal para la carga inalámbrica. Recordemos que los Pro estarán fabricados con este material por primera vez, ya que siempre habían sido de acero o titanio, un material que este año quedará en exclusiva para el modelo Air, aportándole la ligereza que lo caracterizará.

Otro detalle es el aumento de grosor en el iPhone 17 Pro Max, que pasará de 8,25 a 8,725 mm con el objetivo de incluir una batería de 5.000 mAh. En cuanto a los modelos Pro, se muestran los colores en los que llegarían, entre los que destacan un nuevo azul oscuro y un naranja.

En el vídeo, Jon Prosser también hace referencia a la denuncia que le ha interpuesto Apple, a su estilo y en tono burlesco. Queda menos de un mes para que Apple presente los nuevos iPhone 17, con el 9 de septiembre como fecha más probable.