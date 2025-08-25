Apple prepara un nuevo servicio de suscripción enfocado en la salud

Apple planea expandir su ecosistema con un servicio por suscripción enfocado en la salud, que iría más allá de las funciones actuales del Apple Watch. La compañía busca ofrecer herramientas personalizadas para mejorar el bienestar de los usuarios, combinando tecnología avanzada, inteligencia artificial y un seguimiento integral del estado físico.

Llamado Health+, este nuevo servicio de pago se lanzaría el año que viene y formaría parte de la app Salud. Este servicio ya fue reportado por Gurman en el pasado, quien afirmó que se lanzaría como parte de iOS 19.4, cuando aún no conocíamos que la compañía iba a renombrar sus sistemas. ¿El objetivo? Compensar las posibles pérdidas que podría dar el App Store o las búsquedas de Google.

Apple quiere dejar huella en la salud de las personas y la app Salud será una pieza clave para lograrlo

En la última entrega de su boletín oficial, el analista describe la nueva app Salud como una especie de entrenador personal, que actuará como un agente basado en inteligencia artificial capaz de replicar, en parte, el trabajo de un médico, aunque, por supuesto, de manera virtual.

Estas novedades llegarían en la primavera de 2026, cuando se lance oficialmente iOS 26.4. Las versiones de primavera suelen incluir grandes cambios, como es el caso de iOS 18.4, que se lanzó el pasado mes de abril con las funciones de Apple Intelligence en español, entre otras cosas.

El nuevo "entrenador" de la app Salud utilizará los datos recogidos por la aplicación para ofrecer recomendaciones personalizadas. Gracias al Apple Watch, la cantidad de datos disponibles será aún mayor, lo que permitirá generar consejos más precisos y variados.

Según el reporte, Apple ha invertido fuertemente en el entrenamiento de este nuevo asistente de inteligencia artificial, contratando médicos, nutricionistas y expertos en sueño para garantizar que la información proporcionada sea de la mejor calidad. También se planea incluir vídeos de estos expertos, así como un enfoque en nutrición que permitirá a los usuarios registrar su alimentación y obtener recomendaciones más completas.