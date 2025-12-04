Tiktok anuncia una inversión histórica de más de 37.000 millones de dólares para su primer megacentro de datos en Latinoamérica

En plena carrera global por la infraestructura que alimenta a la IA, Brasil acaba de convertirse en el nuevo epicentro tecnológico de ByteDance, pues la empresa matriz de TikTok ha confirmado una inversión histórica de más de 37.000 millones de dólares (cerca de los 40.000 millones de euros) para construir su primer gran centro de datos en América Latina, una apuesta que refuerza su presencia en uno de los mercados digitales más activos del mundo.

La decisión llega en un momento clave: las grandes tecnológicas están multiplicando sus proyectos de data centers para dar soporte al crecimiento de la IA generativa, al almacenamiento de contenido y, cada vez más, a las exigencias regulatorias sobre soberanía de datos. Y Brasil, con abundante energía renovable y una infraestructura digital estratégica, se ha posicionado como uno de los países más atractivos de la región para estas inversiones.

Además, este movimiento encaja con la estrategia global de TikTok de alojar datos de forma regionalizada, una tendencia que hemos visto también en Europa y que responde a la creciente presión por la seguridad y privacidad de la información en diferentes jurisdicciones. En América Latina, este será el primer paso serio de ByteDance para reforzar su operativa ante un escenario geopolítico cada vez más tenso.

El proyecto se desarrollará en el estado de Ceará, cerca del puerto de Pecém, un punto clave por donde llegan algunos de los cables submarinos más rápidos de la región, conectando Brasil con Europa y África, lo que para TikTok supone ganar velocidad, resiliencia y autonomía tecnológica en un momento crucial para la compañía.

Un centro de datos 100% renovable y una apuesta estratégica en plena tensión geopolítica

TikTok desarrollará este megacentro de datos junto con Omnia, especialista en infraestructuras digitales, y Casa dos Ventos, una de las empresas líderes de energía eólica en Brasil. Según Monica Guise, jefa de Políticas Públicas de TikTok Brasil, el complejo funcionará exclusivamente con energía limpia, un punto clave para atraer nuevos proyectos vinculados a la IA.

De acuerdo con lo publicado por South China Morning Post, durante el anuncio, realizado en Ceará junto al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Guise destacó que esta inversión “marca un antes y un después para la compañía en Brasil” y consolida el compromiso de ByteDance con uno de los mercados digitales más dinámicos del planeta.

El gobierno brasileño, por su parte, lleva meses preparando incentivos para atraer infraestructuras de IA y centros de datos. De hecho, Lula firmó en septiembre una medida provisional que permite importar equipamiento con ventajas fiscales para acelerar la construcción de este tipo de instalaciones.

Desde el punto de vista geopolítico, la apuesta de TikTok también encaja en la estrategia más amplia de China, que busca fortalecer sus lazos económicos en América Latina en plena tensión comercial con EE UU, y Brasil, su principal socio en la región, es pieza clave en este tablero.

A nivel global, TikTok está duplicando esfuerzos para diversificar su infraestructura tecnológica: ya abrió obras en Finlandia para alojar datos de usuarios europeos y en EE UU opera a través de Oracle, que actúa como barrera para separar la información de usuarios estadounidenses de empleados de ByteDance en China.

Todo ello ocurre mientras la plataforma enfrenta la amenaza de un posible bloqueo en EE UU, donde una ley de seguridad nacional obliga a ByteDance a vender TikTok o abandonar el país. El plazo, inicialmente fijado para enero de 2025, ha sido prorrogado varias veces mientras se negocia una solución.

Con este nuevo proyecto, TikTok envía un mensaje claro: pese a las presiones internacionales, la compañía sigue expandiendo su infraestructura global y reforzando su presencia en mercados con alto potencial de crecimiento.