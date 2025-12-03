Robots submnarinos estadounidenses reanudarán la búsqueda del vuelo MH370 de Malasia Airlines desaparecido hace más de una década

Ha pasado más de una década desde que el vuelo MH370 de Malaysia Airlines desapareció con 239 personas a bordo sin que todavía nadie sepa qué pasó realmente con la aeronave. Ahora las autoridades malasias han anunciado que se retomará la búsqueda. El ministro de Transporte de Malasia, Anthony Loke, confirmó que el gobierno está dispuesto a colaborar con la empresa estadounidense de robótica Ocean Infinity, especializada en exploración submarina, para reiniciar las operaciones durante 55 días al final de este mes de diciembre.

"Estamos comprometidos a resolver este misterio y brindar respuestas a las familias," declaró Loke en una conferencia de prensa. El Ministerio indicó que la operación se centrará en las zonas donde la probabilidad de localizar la aeronave es mayor, aunque no se han hecho públicas las coordenadas específicas.

La nueva misión se basará en vehículos submarinos autónomos capaces de cartografiar el fondo oceánico a profundidades extremas. Estos robots utilizan sistemas de sonar para detectar anomalías en el lecho marino, una tarea que se dificulta por el terreno accidentado y las fuertes corrientes.

Un accidente que continúa siendo un gran misterio para la aviación

El avión, un Boeing 777-200ER, partió de Kuala Lumpur hacia Pekín el 8 de marzo de 2014. Poco después de perder contacto con los radares, se desvió de su ruta prevista y nunca volvió a ser localizado. A pesar de extensas operaciones de búsqueda en el océano Índico, solo se han encontrado fragmentos de restos en costas de Tanzania, Mozambique y en islas del océano Índico occidental. La desaparición del MH370 se considera uno de los misterios más grandes de la aviación en los últimos años, generando gran cantidad de teorías y especulaciones sobre su paradero.

Ocean Infinity ya había participado en una operación en 2018, utilizando vehículos submarinos autónomos para rastrear el fondo marino. Ahora, la compañía propone una nueva misión con tecnología más avanzada. "Estamos listos para desplegar nuestros sistemas de última generación y ampliar el área de búsqueda," indicó un portavoz de la empresa. El ministro Loke aseguró que el gobierno malasio está abierto a discutir un acuerdo basado en resultados, en el que Ocean Infinity recibiría compensación solo si logra localizar el avión.

Una nueva esperanza para las familias

Las familias de los pasajeros han pedido reiteradamente que se retomen los esfuerzos. La nueva iniciativa ofrece una posibilidad de obtener respuestas tras más de once años de incertidumbre. Algunos incluso viajaron a Madagascar en 2016 para buscar playas por su cuenta. Danica Weeks, cuyo esposo, Paul Weeks, era un pasajero australiano, celebró el anuncio de la nueva misión, según The Guardian. Dijo sentirse "increíblemente agradecida y aliviada" de que el gobierno malasio se haya comprometido a continuar la búsqueda.

Weeks añadió: "Nunca hemos dejado de anhelar respuestas, y saber que la búsqueda continuará nos reconforta. Espero sinceramente que esta nueva etapa nos brinde la claridad y la paz que tanto anhelamos, para nosotros y nuestros seres queridos, desde el 8 de marzo de 2014".

La decisión de Malasia de reiniciar esta búsqueda final es vista por muchos como una señal de gran confianza en las capacidades de la tecnología en las aguas profundas, algo que muchas veces se complica debido a las dificultades que suelen presentar las búsquedas submarinas "No descansaremos hasta encontrar el MH370," concluyó Loke.