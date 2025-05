Bill Gates, milmillonario y filántropo, apuesta por la energía nuclear: "La necesitamos para prevenir un desastre climático"

El polémico Bill Gates ha vuelto a alzar la voz en uno de los debates más polarizantes del momento: el papel de la energía nuclear en la lucha contra el cambio climático. En una intervención reciente durante la Asamblea de Energía Nuclear del Instituto de Energía Nuclear, en Washington (Estados Unidos), defendió con contundencia que la energía nuclear no solo debe conservarse, sino expandirse para evitar “un desastre climático”.

Estados Unidos cierra reactores, Gates pide construir más

Según detalla la CNBC, el multimillonario lamentó que Estados Unidos esté cerrando más reactores de los que construye, pese a que casi una quinta parte de su electricidad proviene de fuentes nucleares. “Cerrar reactores seguros es un error estratégico”, aseguró. "Mantener el statu quo no es suficiente. Necesitamos más energía nuclear para eliminar las emisiones en Estados Unidos y prevenir un desastre climático" afirmó.

Gates no se limita a hacer diagnósticos: apuesta marcha proyectos concretos El más importante es TerraPower, la compañía nuclear de la que es fundador y presidente, que próximamente abrirá una planta en Wyoming sobre los restos de una antigua central de carbón. Su impulso a la energía nuclear ha recibido respaldo gubernamental, ya que el Departamento de Energía de EE. UU. ha comprometido 160 millones de dólares para apoyar a esta y otras empresas del sector.

Sin embargo, no todos comparten esta visión positiva. Una fracción de la comunidad científica señala los problemas de esta energía: residuos radiactivos y el riesgo de un desastre. No obstante, otra proporción nada despreciable de ella destaca sus bondades: no produce emisiones directas de CO₂, ofrece una enorme densidad energética y podría evitar grandes apagones, como el del pasado 28 de abril.

Precisamente en España el debate también está más vivo que nunca. Con el llamado “apagón nuclear” en marcha —que prevé el cierre progresivo de las centrales entre 2027 y 2035—, el país se enfrenta a una difícil disyuntiva.

Mientras el Estado mantiene su hoja de ruta hacia un sistema basado en renovables, voces del sector energético y parte del mundo académico cuestionan si es realista abandonar la energía nuclear justo en plena transición energética. El temor a apagones eléctricos, como el que aconteció hace apenas una semana, ha puesto en entredicho la capacidad del sistema para garantizar suministro sin una base firme como la que ofrecen las centrales nucleares.

El mensaje de Gates aterriza en un momento clave. Mientras el mundo se esfuerza por reducir emisiones y contener el calentamiento global, la energía nuclear vuelve al centro del escenario como una opción polémica pero, según sus defensores, indispensable.