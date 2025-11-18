Buscar vuelos en Google ahora es más fácil gracias a Flight Deals

Google te echará una mano a la hora de planificar viajes en avión. La compañía tecnológica ha expandido Flight Deals al resto del planeta. Se trata de una funcionalidad de Google Vuelos en la que escribes el viaje que tienes en mente y, mediante inteligencia artificial, te muestra los vuelos que cuadran con ello.

Por ejemplo, puedes decirle que quieres "visitar una ciudad europea con una gran oferta cultural", "volar a Japón, pero haciendo la escala más corta posible" o "ir a una isla del Mediterráneo donde haga buen tiempo", aunque también es capaz de sincronizar vuelos con escalas y peticiones mucho más complejas. La clave es que, con decirle lo que buscas, en un lenguaje llano, se encarga de cuadrar los vuelos para ti.

Así Flights Deals te facilita cuadrar vuelos

Google está implementando la inteligencia artificial en todos sus ámbitos, y los viajes son uno de ellos. La multinacional de Mountain View ha anunciado que Flight Deals se expande internacionalmente a más de 200 países y 60 lenguajes, ya que solo estaba disponible en Estados Unidos, Canadá e India. Entre los territorios en los que aterriza, se encuentra España. Ya puedes probarlo desde su web.

Se trata de una funcionalidad de Google Vuelos mediante la cual el usuario puede describir el viaje que tiene en mente. Mediante ello, esta función le muestra vuelos que se adaptan a lo que busca. La gracia es describírselo como si fuese una persona para que lo procese, sin necesidad de lenguaje complicado o técnico.

Por ejemplo, le podemos decir:

"Quiero viajar con 3 amigos a una isla relativamente cercana a España. Queremos ir donde haga calorcito y podamos ir en manga corta o sudadera, incluso a inicios de diciembre, que es cuando queremos ir"

"Quiero ir con mi novia a una ciudad de Italia donde se coma bien y haga buen tiempo este noviembre"

"Mírame una ciudad europea con buena oferta cultural que se pueda visitar en un fin de semana"

Quiero ir a Copenhague dentro de dos semanas, pero me interesa hacer escala en otra ciudad europea para verla también

Te muestra vuelos acordes a lo que buscas Google

De este modo, tras escribirlo y pulsar en el icono de búsqueda, nos aparecerán resultados que se adapten a lo detallado. De todos modos, si queremos cambiar el número de personas, la idea/vuelta, escalas y otras tantas variaciones que se dan en los vuelos, podremos hacerlo ajustando los filtros, que se hallan bajo la barra de búsqueda.

Además de Flight Deals, se anuncian dos novedades más Google

Al margen de esta novedad, Google ha anunciado la posibilidad de planificar viajes con Canva y reservar, y descubrir, restaurantes, eventos o citas, con IA agente. Ambas posibilidades mediante inteligencia artificial. Eso sí, de momento solo en Estados Unidos.