CaixaBank ya permite el pago fraccionado de compras online a través de Apple Pay

Los clientes de CaixaBank ya pueden fraccionar sus compras online realizadas con Apple Pay. Esta funcionalidad está disponible para titulares de tarjetas MyCard y de crédito Visa o Mastercard de la entidad, ofreciendo así una experiencia digital más flexible y cómoda en el momento del pago.

El nuevo servicio está disponible en iPhone y iPad, tanto en pagos online como en aplicaciones compatibles. Para utilizarlo, basta con añadir la tarjeta de CaixaBank a Apple Wallet y, al realizar la compra, elegir la opción Pagar después, que permite seleccionar la modalidad de fraccionamiento.

CaixaBank vuelve a ser la primera entidad bancaria que añade un servicio de pagos de Apple

CaixaBank se convierte en la primera entidad financiera en España en ofrecer el fraccionamiento de pagos con Apple Pay. La novedad se integra de forma natural en el ecosistema digital de Apple, permitiendo a los clientes dividir el importe de sus compras en plazos de 2 a 12 meses, según las condiciones de cada tarjeta.

La entidad refuerza así su apuesta por la innovación en servicios financieros, facilitando al cliente una gestión ágil y segura de sus compras. Apple Pay añade además la ventaja de mantener la privacidad de la transacción, ya que Apple no conserva información personal del usuario en el proceso.

La colaboración con Apple también ha hecho posible el servicio Tap to Pay en iPhone, que fue anunciado hace unas semanas y permite a los comercios aceptar pagos contactless sin necesidad de datáfonos adicionales. Una solución que democratiza la aceptación de pagos y refuerza el compromiso del banco con la transformación digital del sector.

Este esfuerzo ha consolidado a CaixaBank como líder en banca digital en España, con más de 12,4 millones de clientes digitales. Reconocimientos recientes como el premio a Mejor Banco en Europa en Tecnología de The Banker o el galardón como Innovador Europeo del Año de Qorus avalan su liderazgo internacional.