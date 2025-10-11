OpenAI compra una empresa de inversiones: el secreto es que también usa la IA

OpenAI ha adquirido una nueva startup, lo ha hecho después de convertirse en la compañía privada más valiosa del mundo... y su plataforma de inteligencia artificial ChatGPT sigue creciendo y creciendo a un ritmo desmesurado. De hecho, hace poco OpenAI se ha aliado con AMD para desafiar el dominio de NVIDIA. La compañía de IA quiere gobernar el mundo.

Esta vez, OpenAI ha comprado la startup detrás del desarrollo de la aplicación Roi, una app que ofrece consejos financieros sobre cómo invertir en bolsa y en criptomonedas a través de su propio algoritmo de IA con un chatbot y herramientas de seguimiento y análisis en tiempo real.

La compañía dirigida por Sam Altman no ha hecho públicos los detalles de la adquisición, pero su entrada en escena nos puede ofrecer un pequeño atisbo sobre futuras prestaciones de su popular modelo de lenguaje.

El CEO de la startup pasará a formar parte del equipo de OpenAI

ChatGPT es el chatbot de IA de OpenAI Difoosion

La información recogida por las fuentes de TechCrunch indica que Sujith Vishwajith, CEO y cofundador de la startup desarrolladora de Roi, será el único miembro que se unirá a las filas de OpenAI. La aplicación cuenta con su propia tienda y un asistente de inteligencia artificial que podríamos ver integrado en un futuro en ChatGPT o incluso bajo la silueta de una nueva aplicación.

Al parecer, OpenAI busca mejorar el chatbot de IA de Roi para transformarlo en "un asistente de inteligencia artificial más proactivo". No es la primera vez que Sam Altman, quien afirmó estar entusiasmado con que la IA le arrebate su trabajo, se interesa por la adquisición de una startup que pueda proporcionar nuevos avances a ChatGPT.

Recientemente, OpenAI compró la compañía de Jony Ive, el icónico exdiseñador de Apple; por 6.500 millones de dólares, con el fin de crear un dispositivo de inteligencia artificial que podría revolucionar por completo la industria de la tecnología.

Roi, la app de inteligencia artificial que podría fusionarse con ChatGPT

Roi es una aplicación de consejos financieros fundada en Nueva York en el año 2022 que ofrece todo tipo de información sobre la bolsa, criptomonedas, bienes raíces y NFTs a inversores y accionistas. Sin embargo, a pesar de su gran éxito en el sector, la plantilla de la startup no es muy extensa y está conformada por sólo cuatro empleados.

Roi, la app de IA sobre inversiones Roi

La aplicación dejará de estar disponible pronto, al parecer sus servicios dejarán de estar activos el día 15 de octubre de 2025. Pero puedes descargarla desde la App Store completamente gratis en un iPhone. No está disponible en la tienda de aplicaciones de Android.