Se come a 'Breaking Bad' aunque muy poca gente la conoce: está en streaming y es una maravilla

Sabemos que es difícil, por no decir imposible, olvidar a un personaje como Walter White. Breaking Bad dejó el listón altísimo y, aunque ya han pasado más de diez años desde que se despidió, sigue siendo el referente cuando pensamos en series sobre narcotráfico, doble vida y personajes al límite. Pero si lo tuyo son las familias metidas hasta el cuello en líos ilegales, las tramas tensas y los giros que te dejan con la boca abierta, hay otra serie que deberías tener muy en el radar.

Creada por Bill Dubuque y Mark Williams, esta producción de Netflix aterrizó en el año 2017 y poco a poco fue ganando peso hasta convertirse en una de las más comentadas del catálogo. Tiene ese tipo de tensión que no te suelta, y no hablamos solo de tensión argumental, sino también emocional: las relaciones familiares aquí se van torciendo a medida que todo se complica. Con un 8,5 sobre 10 en IMDb y más de un 80% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, tanto por parte de la crítica como del público, ha logrado mantenerse entre las mejores series del género criminal, compartiendo trono con Gangs of London o Mr. Robot. Y no lo decimos nosotros, sino este ranking de FilmAffinity.

Una familia, un cartel y 500 millones de dólares que lavar

La historia se centra en Marty Byrde (Jason Bateman), un asesor financiero de Chicago que, bajo apariencia de hombre corriente, esconde un trabajo mucho más peligroso. Tras un desastre en sus negocios con un poderoso cartel mexicano, se ve obligado a mudarse con su familia a la zona de los lagos de Ozarks, en Misuri, con una complicada misión: si quiere seguir con vida, tendrá que mover 500 millones de dólares en cinco años. La adaptación a su nueva vida no es fácil, y su esposa Wendy (Laura Linney) y sus hijos tendrán que integrarse en un entorno rural plagado de amenazas, donde el crimen y la corrupción son el pan de cada día.

Sin embargo, lo que empieza siendo un intento desesperado de supervivencia, pronto se convierte en una espiral de poder, ambición y crimen, con su esposa (Laura Linney) implicada hasta el fondo y sus hijos... bueno, podemos decir que tampoco se quedan al margen. Lo que diferencia a esta serie de otras es que, lejos de agotarse con el paso del tiempo, cada temporada añade más capas a los personajesy aumenta el nivel de tensión. De hecho, Laura Linney estuvo a punto de rechazar el papel, pero cambió de opinión al saber que Bateman estaría involucrado tanto como actor como director. Eso sí, puso una condición: que su personaje tuviera un arco argumental complejo y bien definido.

Desde su primera temporada, 'Ozark' se convirtió en una de las joyas oscuras del catálogo de Netflix, donde está disponible de forma totalmente exclusiva. Aunque su historia ya está cerrada y no habrá más entregas, sus 4 temporadas y 44 capítulos forman una experiencia adictiva que mezcla drama familiar, crimen y thriller psicológico. Cada episodio ronda los 60 minutos, así que lo normal sería que tuvieras entretenimiento para unas cuantas semanas.