Se come a 'Yellowstone' pero es una auténtica desconocida: la tienes en streaming

David Milch ya había dejado huella con NYPD Blue, la mítica serie de los años 90 que seguía a un grupo de policías de Nueva York, pero hace un par de décadas decidió tirarse de cabeza a otro género y crear una obra maestra del western moderno. Desde que salió en HBO en 2004, se ha ganado un lugar especial entre los fans del género gracias a su atmósfera oscura y su forma de contar historias, con personajes que no se parecen a nada que hayas visto antes.

Lo que más sorprende es cómo, a pesar de que han pasado muchos años desde su emisión original, la serie sigue muy bien valorada: tiene un 92% y 95% de valoraciones positivas de críticos y audiencia, respectivamente, en la web de reseñas de Rotten Tomatoes. Pero eso no es todo, porque también presume de un notable alto en la plataforma IMDb(8,6/10) y tiene una grandísima acogida en FilmAffinity(7,8/10), algo que no siempre ocurre con series tan específicas. Un detalle curioso es que el lenguaje tan directo y lleno de tacos no es casual: Milch quiso que sonara real y actual, evitando que pareciera un western pasado de moda.

En el corazón del salvaje Oeste americano, donde la ley del más fuerte es la única que vale

Ambientada en la década de 1870, durante la fiebre del oro, la serie retrata el nacimiento y evolución del campamento minero de Deadwood, poco después de la masacre de Little Bighorn y la caída del general Custer. La ciudad, ubicada en las Black Hills de Dakota del Sur, es un territorio prácticamente sin leyes donde la codicia, la desesperación y la búsqueda de fortuna atraen a una mezcla variopinta de personajes: desde pioneros y forajidos hasta empresarios y figuras legendarias del Oeste. En este entorno hostil, los colonos, enfrentados a la anarquía y la ausencia de normas, se ven obligados a crear sus propias reglas y estructuras del poder.

A medida que la ciudad crece y la fiebre del oro intensifica los conflictos, emergen figuras clave que luchan por el control y la supervivencia, cada una con sus propios intereses y códigos morales. La historia sigue la llegada de Seth Bullock (Timothy Olyphant), un antiguo marshal de Montana, y su socio Sol Star, quienes buscan establecer una ferretería en este caótico pueblo. Entre los personajes principales también destacan Al Swearengen (Ian McShane), el despiadado propietario del saloon y burdel The Gem; Alma Garret (Molly Parker), una viuda que hereda una mina de oro; y figuras históricas como Wild Bill Hickok, Calamity Jane y George Hearst.

A estas alturas, ya deberías saber de qué serie estamos hablando; y si no tienes ni la más remota idea, es que todavía no has disfrutado de esta joya. 'Deadwood' tiene un total de 36 capítulos repartidos en 3 temporadas, cada uno con una duración aproximada de 50-60 minutos, y a día de hoy puedes encontrarla en el catálogo de dos plataformas de streaming: SkyShowtime y Movistar Plus+.