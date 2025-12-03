Cómo ver el Spotify Wrapped 2025: si no te salta directamente, accede de esta forma

La espera ha finalizado, por fin vas a poder mostrarle a tus seguidores de Instagram la música que escuchas. Sí, Spotify Wrapped 2025 ya está aquí, ya puedes acceder a él, ya tengas Spotify gratis o de pago. Es posible que no te hayas enterado, incluso aun entrando a Spotify, porque, como a un servidor, puede que no te salte directamente al iniciar la app.

Por ello, en este artículo te explicaremos cómo ver el Wrapped de Spotify. No tiene mucha ciencia, porque hay una sección dedicada para ello, que aparece arriba, al abrir la app, para acceder. Sin embargo, te lo mostramos con pelos y señales.

Así puedes ver el Spotify Wrapped 2025

¿Cómo entrar al Wrapped 2025? Si abres Spotify y no aparece el Wrapped, como me ha sucedido a mí, no te preocupes, tus seguidores de Instagram no se van a quedar sin conocer tus magníficos gustos musicales.

Sigue estos pasos:

Abre la aplicación Spotify en tu móvil

En la parte superior aparecen varios botones, el segundo, partiendo de la izquierda, es 'Wrapped'. Púlsalo

Sigue estos 2 pasos para entrar al Wrapped 2025 Pablo Hernando

Ya estamos en la sección de Wrapped. Puedes acceder directamente a tus canciones más escuchadas, álbumes, artistas o diversas categorías, pero, si lo que quieres es ver la clásica consecución de historias, al estilo de Instagram, con un resumen de tus gustos,

Este año el Spotify Wrapped integra novedades, como poder comparar tus gustos musicales con los de los demás usuarios de tu franja de edad.

Concretamente, estas son las novedades del Spotify Wrapped 2025:

Edad musical : compara tus gustos musicales con los demás usuarios de tu franja de edad

: compara tus gustos musicales con los demás usuarios de tu franja de edad Álbumes más escuchados : el Wrapped 2025 destaca los álbumes que más has escuchado en el año

: el Wrapped 2025 destaca los álbumes que más has escuchado en el año Tu clip del creador : puedes recibir un mensaje de uno de tus creadores de pódcast favoritos

: puedes recibir un mensaje de uno de tus creadores de pódcast favoritos Clubs : hay 6 clubs distintos dependiendo de los hábitos de música que tengas. Entrarás a uno de ellos

: hay 6 clubs distintos dependiendo de los hábitos de música que tengas. Entrarás a uno de ellos Wrapped Party: esta nueva función permite a los usuarios compartir sus gustos musicales con sus amigos.

En definitiva, ya puedes ver el Wrapped de Spotify. Como de costumbre, muestra tus hábitos musicales, y de pódcast, favoritos, pero esta vez con mejoras para descubrirte mejor a ti mismo.