Spotify prepara una subida de precios por la presión de las discográficas: ¿llegará también a España?

Spotify subirá de precio a principios de 2026. De momento no lo hará en España, pero sí en Estados Unidos, donde un aumento puede suponer que al poco tiempo el precio también ascienda fuera de las fronteras americanas.

El motivo de la subida es la presión que las grandes discográficas están ejerciendo en las plataformas de streaming musicales. Consideran que las suscripciones de las plataformas musicales resultan baratas en comparación con las de plataformas de streaming. Esto significa que también podría subir el precio de Apple Music y otras alternativas.

¿Subida de precios?

La subida de precios no es oficial, se trata de información revelada por Financial Times. La subida se deba a la presión de las discográficas, que ven como Netflix y otras plataformas de vídeo aumentan sus precios, cada vez con mayor regularidad.

El aumento será de 1 dólar, por lo que la suscripción Premium Individual, que actualmente cuesta 11,99 dólares al mes, pasaría a 12,99 dólares al mes. Lo que se desconoce es la fecha exacta de la subida.

Que Spotify suba de precio en Estados Unidos, no significa que automáticamente aumente el precio en el resto del planeta. Sin embargo, el mercado estadounidense es un termómetro cuyas acciones suelen cristalizarse al poco tiempo en los demás países.

Otra opción es que Spotify lance nuevos planes Premium. De hecho, en la India se están probando tres planes distintos:

Spotify Lite : calidad sonora de hasta 160 Kbps.

: calidad sonora de hasta 160 Kbps. Spotify Standard : calidad sonora de hasta 320 Kbps.

: calidad sonora de hasta 320 Kbps. Spotify Platinum: sonido sin pérdida (hasta 24 bit/44 kHZ). También incluye otras funciones basadas en inteligencia artificial, como AI DJ o playlist con IA.

No obstante, Lite está enfocado a regiones con una cobertura débil. Debido a ello, resulta complicado que pueda llegar a Estados Unidos, Europa o España, un país con una fuerte cobertura móvil.

Cuánto cuesta Spotify en España actualmente

Al principio, Premium (entonces solo Individual), costaba 9,99 euros al mes. Posteriormente, subió a 10,99 en 2023 y, actualmente, está en 11,99. Ello se junta con las nuevas opciones de suscripción: Dúo y Familiar.

A día de hoy, estos son los precios de Spotify en España:

Plan gratuito (0 euros al mes)

Premium Individual (11,99 euros al mes)

Premium Dúo (16,99 euros al mes)

Premium Familiar (20,99 euros al mes)

También existe una promoción para estudiantes por la cual pueden conseguir Spotify Premium Individual por 6,49 euros al mes, y no 11,99 euros.