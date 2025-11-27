YouTube vuelve a adelantarse a Spotify Wrapped: ya está aquí Recap 2025

YouTube Music ha vuelto a adelantarse a Spotify en su resumen anual. La plataforma de Google acaba de desplegar Recap 2025, mediante el cual sus usuarios pueden conocer cómo ha sido su año a nivel musical, como las canciones, álbumes y artistas más escuchados.

La principal novedad de este año es la integración de la IA. YouTube Music ha introducido Gemini para que su tecnología responda las preguntas del usuario y así él mismo pueda investigar de primera mano acerca de su año musical. Tendrá sugerencias de preguntas si no sabe qué preguntar, pero también podrá efectuar sus propias preguntas.

Qué tiene de especial el Recap 2025 de YouTube Music

Spotify Wrapped lleva años marcando el camino con su repaso anual: tus artistas más escuchados, tus canciones top, tus minutos de reproducción y tus géneros favoritos. YouTube Music parte de esa misma base, pero introduce matices propios. Su Recap 2025 no se limita a mostrar estadísticas, sino que las transforma en una especie de viaje por tus hábitos musicales durante todo el año.

El resumen incluye los clásicos: ranking de canciones, artistas favoritos, álbumes más reproducidos y tiempo total escuchado. No obstante, también añade capas extra, como la evolución de tus gustos a lo largo de los meses o patrones de escucha según momentos del día. Es decir, no solo te dice qué has oído, sino también cómo y cuándo lo has hecho.

Una de las novedades más llamativas es la integración de inteligencia artificial en el propio Recap. A través de una función de preguntas, el usuario puede consultar directamente a la IA sobre su historial musical. Por ejemplo, es posible preguntar qué mes fue su etapa más “rockera” o pedir que le describa su año musical en tono irónico, nostálgico o incluso humorístico.

La integración de IA de Recap 2025 9to5Google

A nivel de diseño, el Recap sigue un formato similar al de las historias de Instagram que emula Spotify Wrapped. Combina pantalla tras pantalla, con animaciones, transiciones y frases breves que acompañan cada dato. Todo está pensado para que el recorrido sea rápido, visual y fácil de compartir en redes sociales, con tarjetas adaptadas al formato vertical.

Acceder al Recap es sencillo. Lo normal es que te salte directamente abras la app de YouTube Music. Sin embargo, puedes acceder a él manualmente tocando en tu foto de perfil, en la esquina superior derecha, y, desde allí, pulsa en 'Tu Recap'. De todos modos, está llegando de forma escalonada a sus usuarios, por lo que puede que todavía no lo tengas disponible, si es así, te tocará esperar a que aterrice en tu móvil.

No está limitado a clientes de pago. Tanto usuarios gratuitos como suscriptores de YouTube Music Premium pueden consultar su Recap 2025, aunque algunas funciones avanzadas pueden variar según el tipo de cuenta.

Otro aspecto diferencial es la creación automática de una playlist personalizada con lo más escuchado durante el año. Esta lista se puede guardar en la biblioteca y seguir utilizándola como una cápsula sonora de 2025.