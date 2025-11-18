Apple podría haber filtrado la marcha de Tim Cook para tantear el mercado

Aunque hace dos años que se habla sobre cuándo Tim Cook dejará de ser CEO de Apple, en los últimos meses los rumores se han intensificado. De hecho, recientemente se ha publicado un reporte en el que se afirma que Tim Cook podría dejar de ser CEO antes de la WWDC 2026, que se celebrará el próximo mes de junio.

Tras este informe, el analista John Gruber ha señalado en su página web, Daring Fireball, que podría tratarse de una filtración por parte de Apple con el objetivo de tantear el mercado y prepararlo para cuando la sucesión de Tim Cook sea una realidad. Esto es algo de lo que se empezó a hablar hace unos dos años, por lo que, cuando ocurra, habría pasado el tiempo suficiente para que no resulte una sorpresa.

Preparando el terreno para cuando Tim Cook deje de ser CEO de Apple

Aunque fue en 2021 cuando comenzaron los rumores sobre la sucesión de Tim Cook, no fue hasta 2023 cuando habló más claramente sobre ello. Lo hizo en el pódcast de Dua Lipa, donde confirmó que pretendía seguir al frente de Apple unos cuantos años más, pero que tenía un plan de sucesión por si ocurría algún imprevisto.

En los últimos meses ha empezado a sonar como posible sucesor el vicepresidente senior de hardware de la compañía, John Ternus, quien parece ser el candidato ideal y cuenta con muy buena reputación dentro de Apple y entre la junta directiva. Además, recientemente se le ha dado mayor visibilidad, lo que podría ser un movimiento para que el público empiece a conocerlo mejor.

Tal y como indica John Gruber en su artículo, el hecho de que no se mencionen las fuentes en el reporte original podría significar que esas “varias personas” citadas por el Financial Times formen parte de la junta directiva y que habrían filtrado la información con la aprobación del propio Tim Cook para que, cuando el anuncio se produzca, no sorprenda a nadie, especialmente al mercado.

Además, parece poco probable que Tim Cook vaya a abandonar la compañía tan pronto sin la posibilidad de presentar algunos de los productos que Apple lanzaría en los próximos años, como el iPhone plegable, el modelo del 20 aniversario o las gafas inteligentes, un producto en el que Apple ya está trabajando intensivamente con el objetivo de presentarlo el año que viene.