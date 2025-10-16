Sigue la fuga de cerebros en Apple: Meta ficha al jefe del proyecto más ambicioso de Siri

Meta sigue con su plan de contratar a los mejores en inteligencia artificial, y parece que muchos de ellos siguen estando dentro de Apple. En los últimos meses se ha hecho con varios ejecutivos importantes en materia de IA dentro de la firma californiana, y recientemente ha fichado a Ke Yang, quien estaba al mando de un equipo encargado de que Siri tenga un buscador web al más puro estilo ChatGPT.

Esta no es la única salida importante de Apple, ya que hace tan solo tres meses Ruoming Pang, quien lideraba el equipo de modelos de IA de la compañía, también la abandonó para marcharse a Meta. En este caso en particular, se vio afectado el equipo responsable de funciones como las Notificaciones prioritarias, Genmoji o los resúmenes en apps como Safari o Mail.

La fuga de cerebros continúa

Pero eso no es todo. Apple también ha sufrido la pérdida de otros ejecutivos importantes como Jian Zhang, quien estaba al mando de una división de robótica, o Frank Chu, que lideraba el equipo de infraestructura en la nube, además de Ke Yang, el último en abandonar el barco.

Tal y como ha indicado Mark Gurman desde Bloomberg, Ke Yang dejará Apple para unirse a Meta, según personas familiarizadas con el asunto. Hace apenas unas semanas fue nombrado responsable de un equipo llamado Answers, Knowledge and Information (AKI), centrado en el desarrollo de nuevas funciones para convertir a Siri en un asistente más parecido a ChatGPT.

El equipo conocido como AKI se está encargando de ofrecer una experiencia de búsqueda similar a la de ChatGPT dentro de Siri, pero ahora ha perdido a su líder. Por el momento, no se sabe quién se pondrá al mando, ya que Robby Walker, antiguo responsable y uno de los artífices del cambio de Siri, también dejará la compañía.

Además, Apple no solo tiene el problema de la fuga de cerebros: las últimas filtraciones aseguran que está buscando un sustituto para John Giannandrea, quien fue fichado de Google para liderar la inteligencia artificial dentro de Apple y no ha aportado los resultados que la compañía esperaba.