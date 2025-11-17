Apple comenzará a presentar los iPhone de una forma completamente distinta a partir de 2026

Todo apunta a que el año que viene será un gran año para Apple por varias razones. En primer lugar, la firma celebrará su 50 aniversario y, por otro, lanzará al mercado varios productos muy esperados desde hace mucho tiempo, como el iPhone plegable o la pantalla inteligente para el hogar.

Además, se espera que, por primera vez en la historia, la compañía empiece a presentar sus iPhone de una forma completamente distinta. Todo indica que dejarán de revelar todos los modelos durante el noveno mes del año para pasar a hacerlo de forma separada, por lo que veríamos algunos modelos en 2026 y otros a principios de 2027.

Primero los modelos Pro y el iPhone plegable, luego los modelos estándar... y quizá el modelo Air

En la última entrega de su boletín oficial, Power On, el analista de Bloomberg ha querido destacar el posible cambio en la presentación de los iPhone que Apple podría llevar a cabo a partir de 2026. Según Gurman, en septiembre del año que viene Apple presentaría los iPhone 18 Pro, así como el iPhone plegable.

Una vez presentados los iPhone de la gama más alta, la compañía esperaría hasta principios de 2027 para presentar el iPhone 18e, el iPhone 18 y el iPhone Air de segunda generación. Con esto, el analista de Bloomberg confirma que sí habría una segunda generación, pero que se lanzaría más tarde de lo previsto.

Todo apuntaba a que la segunda generación del iPhone Air iba a llegar con una segunda lente de 48 megapíxeles como principal novedad, pero el medio The Informationconfirmó la posible cancelación del iPhone Air 2 pese a que probablemente iba a llegar con una de sus carencias corregida.

Sin embargo, parece que las ventas discretas del dispositivo no habrían frenado del todo a la compañía a la hora de lanzar un nuevo modelo de su iPhone más fino de la gama. Si Gurman está en lo cierto, llegaría en 2027, algo lógico dado que no tiene número en su nombre y eso les daría margen para no lanzar un nuevo modelo cada año.

En lugar de una segunda lente, Gurman apuesta por un procesador basado en un proceso de 2 nanómetros: el A20 Pro. El analista cree que una nueva cámara no tendría demasiado sentido, ya que habría que reestructurar de nuevo el interior del dispositivo y no compensaría tras haberlo hecho en el primer modelo y haber logrado colocar casi todos los componentes en el módulo de cámara.