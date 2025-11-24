O2 te da a elegir gratis entre un móvil Samsung o Xiaomi si tienes una de estas tarifas

Los clientes de O2 con las tarifas más completas pueden conseguir móviles por 0 euros. Obtendrán un dispositivo en préstamo totalmente gratis, y, al final del periodo de préstamo, que son 48 meses, pagando el precio simbólico de 1 euro, lo recibirán en propiedad.

Concretamente, los móviles que pueden conseguirse gratis en O2 son el Samsung Galaxy A16 y el Xiaomi Redmi 15C. Según se indica en la web de O2, el primero tiene un precio de 144 euros y segundo, de 153,6 euros, pero, de este modo, quedan gratis. Al margen de estos dos, hay otros dispositivos, que salen mejor de precio —como iPhone, televisores, otros móviles o tablets—, aunque no sin coste, como es el caso.

Estas son las tarifas que incluyen móviles gratis

Al principio comentamos que son aquellos clientes de O2 con las tarifas más completas los que pueden conseguir móviles por 0 euros. ¿A qué tarifas nos referimos?

Por 50 euros: fibra de 1 Gb + móvil de 350 GB + Movistar Plus+

Precio de 50 euros

Fibra simétrica de 1 Gb

Móvil 5G+ de 350 GB y llamadas ilimitadas

Movistar Plus+ incluido

Instalación sin coste

Sin permanencia

Disponible en la web de O2

Por 56 euros: fibra de 1 Gb + móvil de 375 GB + Netflix + Movistar Plus+

Precio de 56 euros

Fibra simétrica de 1 Gb

Móvil 5G+ de 375 GB y llamadas ilimitadas

Movistar Plus+ incluido

Netflix Estándar con anuncios

Instalación sin coste

Sin permanencia

Disponible en la web de O2

No solo en estas, ninguna de las tarifas de O2 tienen permanencia, como sucede con las de Movistar (ni en móvil, ni en fibra, ni en fibra y móvil). En el caso de que te lleves un dispositivo, no habrá permanencia, pero sí que deberás abonar las cuotas pendientes del terminal o, en el caso de los móviles por 0 euros, pagar una cantidad del valor.

Cómo son los móviles ofrecidos

Los móviles en la web de O2 O2

Los móviles gratis disponibles son el Samsung Galaxy A16 con 128 GB de espacio de almacenamiento y el Xiaomi Redmi 15C con 256 GB de almacenamiento. Son terminales de gama de entrada que rondan los 100 euros de forma independiente. Si quieres más información sobre ellos, en el apartado de dispositivos de O2 encontrarás todo lo que necesitas acerca de sus especificaciones.

Los consigues por una cuota mensual de 0 euros al mes, o sea: gratis. Tras 48 meses, que es el periodo por el que se te cede, puedes devolverlo o quedártelo en propiedad por 1 euro, que es una cuota simbólica. Además, conservan la garantía del fabricante de 3 años.