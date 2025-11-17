Elon Musk, creador de xAI, se declara el ganador de la carrera por la IA: "Grok 5 será la IA más inteligente por una diferencia muy grande"

La carrera por la IA cada vez está más reñida. En menos de, tan siquiera, cinco años, el avance de los modelo generativos ha transformado nuestro entorno e interacciones con la tecnología, lo que ha dado lugar a una competencia feroz entre gigantes como OpenAI, Google DeepMind, Anthropic, Meta y, quien se plantea como el más contundente recientemente, xAI, la compañía de Elon Musk. En esta pulla, cada una busca liderar el desarrollo de sistemas más potentes, más rápidos y más capaces de comprender y producir lenguaje, imágenes o razonamientos complejos con una fluidez cada vez más cercana a la humana.

La intensidad de esta competencia se refleja claramente en las recientes declaraciones de Elon Musk sobre Grok 5, el próximo modelo de xAI puesto que, en un momento en que sus competidores desarrollan sistemas cada vez más inteligentes y versátiles, Musk no ha dudado en afirmar que su IA será "la más inteligente por una diferencia muy grande" y que podría acercarse a la apetecida inteligencia artificial general (AGI por sus siglas en inglés).

Las afirmaciones del creador de Grok, en un video publicado en X por el usuario @slow_developer, han puesto sobre la mesa una de sus apuestas más ambiciosas en el terreno de la IA: que la nueva versión de su modelo, prevista para el primer trimestre de 2026, representará un salto cualitativo frente a las herramientas disponibles actualmente en el mercado. El magnate, conocido por compartir sus visiones futuristas y emplear un tono desafiante hacia sus competidores, ha asegurado que Grok 5 no solamente será superior en inteligencia, sino en velocidad.

Al modelo se suma otra ambición, pero con cautela

Pese al entusiasmo, Musk intenta mantener la calma, ya que si bien ha reconocido la posibilidad real de alcanzar la inteligencia artificial general (AGI) con Grok 5, estima que la probabilidad ronda el 10%, lo que le deja un 80% de no lograrlo, pero reconoce antes no había contemplado siquiera la existencia de una posibilidad. "Por primera vez pienso: wow, esto realmente podría ser inteligencia artificial general. Al menos una pequeña oportunidad", ha dicho.

Sumado a esto, adelanta otro proyecto que busca marcar la diferencia en el desarrollo de inteligencia artificial: "Grokipedia", que posteriormente será rebautizada como Encyclopedia Galactic. Aunque no ha ofrecido detalles técnicos, ha explicado que esta plataforma funcionará como una base de conocimiento diseñada para alimentar al sistema de la IA con información más amplia y organizada.

Su planteamiento es claro: el éxtio que augura a su proyecto va de la mano de combinar velocidad de razonamiento, precisión y acceso a datos confiables para diferenciar Grok 5 de otros modelos conversacionales existentes, pues su búsqueda se enfoca en el equilibrio entre seguridad y comprensión profunda de la inteligencia, lo cual sería clave para minimizar riesgos conectados con sistemas excesivamente poderosos. A su vez, la consecución de esto podría volverlo, en efecto, un hito en la historia de la IA.