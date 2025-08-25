Elon Musk lanza una nueva advertencia aterradora: "La Tierra se enfrentará a un colapso demográfico masivo en los próximos 20 ó 30 años"

La fábula del pastor mentiroso atribuida a Esopo, también conocida como el cuento de Pedro y el lobo, detalla como el personaje del pastor trata de llamar la atención de los habitantes del pueblo acerca de la presencia de un lobo cerca de su rebaño, cuando en realidad no ha visto cánido alguno cerca de sus ovejas, solo por gastar una broma a los lugareños.

Sucede que más tarde, cuando sí se produce el temido ataque del lobo y la consiguiente alerta, nadie acude a ayudar al pastor, enseñando así la moraleja de que repetir algo que no es cierto puede hacer que uno pierda su credibilidad. A eso se arriesga el pastor con su actitud y también Elon Musk, puesto que cada vez son más las intervenciones en las que el dueño de Tesla, xAI o SpaceX alerta de un riesgo que se cierne sobre la Tierra de forma prácticamente irremediable.

Elon Musk avecina causas que acabarán con la Tierra con suma facilidad

El magnate canadiense de origen sudafricano ha puesto el foco en una crisis energética y también ha mostrado la necesidad de desarrollar las misiones a Marte ante una evidente destrucción de nuestro planeta bajo la acción del Sol. Por si eso fuera poco, Musk también ha apuntado a un nuevo enemigo para la humanidad: un colapso poblacional que tendrá lugar en un plazo de dos a tres décadas.

Así lo afirmó el multimillonario durante una conversación con el periodista Peter Diamandis que organizó el grupo XPrize, que crea y gestiona premios que impulsan a los innovadores a resolver algunos de los mayores desafíos que enfrenta el mundo actual. Durante la charla, registrada en abril de 2021, Elon Musk no dudó en señalar el riesgo que la caída de la natalidad puede suponer para la Humanidad:

“La Tierra se enfrentará a un colapso poblacional masivo en los próximos 20 a 30 años. Masivo. La pregunta es: ¿la civilización morirá de golpe o en un suspiro? Definitivamente, moriría en un suspiro. La tasa de natalidad es muy baja”

Como respaldo de su teoría, Elon Musk puso como ejemplos algunos países en los que el índice de fallecimientos se encuentra por encima del de los nacimientos, generando así un saldo vegetativo negativo: “Pasa n la mayor parte de Europa. O en Rusia, Japón, Corea, Singapur, están muy por debajo de los niveles de reemplazo”, concretó durante el diálogo con Peter Diamandis.

Pese a que las cifras apuntan a un descenso de la natalidad en los últimos años, la exposición de Elon Musk vaticina un futuro demasiado catastrofista y en un margen de tiempo reducido que apenas permite tener en consideración su pronóstico.

Si a eso se le añaden el resto de causas que, bajo su punto de vista, pueden llevar a la Tierra al final de sus días, y el hecho de que ese vaticinio solo admite un acierto puesto que el planeta no se puede acabar varias veces, lo mismo Musk debe repasar el cuento infantil que tiene a Pedro como protagonista.