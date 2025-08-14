Elon Musk logra una nueva marca histórica, aunque esta vez no estará orgulloso: es el personaje público del que peor opinan los estadounidenses

El camino de la provocación no siempre termina en un lugar idílico. Tomar posición de manera radical en un sentido u otro, en el ámbito político, por ejemplo, acaba por convertirse en motivo de animadversión. Si a ello se le suma el carácter siempre beligerante de Elon Musk, entonces no es extraño que su fama haya caído de manera estrepitosa en los últimos meses.

Su alineación con Donald Trump durante la carrera presidencial del candidato republicano hizo que el fundador de Tesla y SpaceX protagonizase algunos momentos de los que a buen seguro no está orgulloso y que fueron el germen de algo que ahora constata una encuesta pública que ha visto la luz en los últimos días: la opinión pública estadounidense ha dejado de quererle.

Pérdida del apoyo popular

Su papel en el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), su salida y posterior enfrentamiento con su otrora mejor amigo Donald Trump, sus constantes polémicas en su red social X y los conflictos que arrastra en Tesla parecen haber sido la gota que ha colmado el vaso del carisma del magnate canadiense de origen sudafricano, de quien ahora más de un 60% de estadounidenses tienen una opinión desfavorable.

Al menos así se refleja de la encuesta realizada por Gallump, empresa estadounidense especializada en encuestas de opinión pública y análisis de datos sobre comportamiento humano. En ella, la firma de sondeos consultó a un millar de personas acerca de su opinión, favorable o desfavorable, sobre catorce figuras relevantes de diferentes ámbitos de la actualidad: desde el Papa León XIV al presidente de Francia Emmanuel Macron, el vicepresidente de los Estados Unidos JD Vance y a su jefe, el presidente Trump o el propio Elon Musk.

La lista de personalidades sobre las que se preguntó a los encuestados la completan el presidente de Ucrania Volodymyr Zelenskyy, el senador estadounidense Bernie Sanders, el expresidente de Estados Unidos Joe Biden, el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu y los políticos estadounidenses Alexandria Ocasio-Cortez, Robert F. Kennedy Jr., Gavin Newsom, Marco Rubio y el oficial de la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos Pete Hegseth.

El sumo pontífice es la figura que mejor resultado obtiene por parte de los encuestados con un 57% de opiniones favorables y un 31% de personas que no tenían una postura ni positiva ni negativa de León XIV, mientras que en el lado opuesto de la lista se encuentra Elon Musk. Hace apenas un año la opinión general acerca del empresario era bien diferente rozando incluso el 50% de popularidad, pero sus constantes polémicas han hecho mella en su imagen pública y ahora su prestigio no está en el mejor momento.

Peor parado que Netanyahu o Trump

Así, la encuesta refleja que nada más y nada menos que el 61% de los participantes en el sondeo tienen a día de hoy una opinión desfavorable de Elon Musk, que supera en ese listado incluso a figuras como el presidente israelí Benjamín Netanyahu, con un 52%, o al propio Donald Trump, que tampoco sale bien parado del estudio con un 57% de detractores de su papel.

Al menos, Elon Musk puede presumir de ganar en algo a quien en los últimos meses se han convertido en uno de sus principales enemigos, aunque lo cierto es que detrás de esa falta de apoyo de los encuestados pueda estar precisamente ese enfrentamiento con Donald Trump.

Sea como fuere, poco hay en este momento de la imagen pública de aquel visionario que apostó por los vehículos eléctricos y la conducción autónoma y por los viajes espaciales que levantaba expectación y admiración en un número notable de ciudadanos. Ahora, su deriva política y su falta de concreción y avances en los sectores que lo catapultaron hacen mella en una imagen pública que parece difícil de recuperar.