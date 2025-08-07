Ni 'Emily en París' ni 'The New Look', esta es la serie de moda con las guerras de egos más épicas

Mucho antes de convertirse en una silueta inconfundible, siempre con su traje negro, sus gafas opacas y sus frases lapidarias (sí, todos sabemos que tenía la lengua un poco larga), Karl Lagerfeld fue un joven elegante, reservado y lleno de inseguridades que luchaba por hacerse un nombre en París. Aquí vas a ver moda por doquier, pero no es la cómica y dulce Emily en París, esto va de egos, obsesiones y guerras de talento con puñaladas silenciosas.

El "kaiser de la moda" queda retratado en esta miniserie -que no es un biopic tradicional, porque ni idealiza ni destruye- a base de una cuidada ambientación setentera, mucho trabajo de su protagonista y un vestuario ideal, obra de Pascaline Chavanne. Ya sea por la curiosidad que despierta una figura como Lagerfeld (quien falleció un año antes del COVID) o por lo realmente bien hecha que está, la cuestión es que ha arrasado en las webs de reseñas: 7,2/10 en IMDb, con casi 3.000 votos de sus usuarios, que se suman a un 6,3/10 en la exigente FilmAffinity y a un merecidísimo 80% de valoraciones positivas de los críticos en Rotten Tomatoes. ¿Todavía necesitas más motivos para vela?

Así nació el Karl Lagerfeld que todos temen y admiran

En el efervescente París de los años 70, el alemán Karl Lagerfeld (Daniel Brühl) todavía no es el icono que todos conocemos, sino un diseñador ambicioso, elegante y reservado que intenta abrirse paso en el mundo de la moda entre los grandes referentes de la época. Su vida da un giro total cuando conoce a Jacques de Bascher (Théodore Pellerin), un joven provocador y enigmático que irrumpe como un torbellino en su realidad, quien influye en su vida personal y en su ascenso dentro del competitivo mundo de la alta costura. Su historia comienza como un simple juego de seducción, pero con el tiempo se transforma en una relación tan absorbente como peligrosa, marcada por la pasión, los celos y el deseo de controlarse mutuamente.

A medida que Karl se abre paso en este despiadado universo, la serie revela los entresijos del poder en la industria de la moda: su rivalidad con Pierre Bergé, socio de Yves Saint Laurent, las alianzas estratégicas y la necesidad constante de reinventarse para destacar. Pero el precio del éxito es alto. Y lo mejor de esta producción francesa es que no se limita a mostrar el brillo de las pasarelas, sino que también se sumerge en la construcción de su personaje público, en la fragilidad detrás del genio creativo y en la necesidad de dejar huella en un mundo que exige perfección. Pero te acaba dejando solo y destruyendo lentamente.

En solo 6 episodios de 40-50 minutos, esta miniserie te cuenta todo y más sobre el icónico diseñador alemán. Si todavía no has adivinado de cuál se trata, te daremos una última pista: el título lleva su nombre y se encuentra disponible en Disney+. ¡Has dado en el clavo! Ya estás tardando en guardarte en tu lista 'Becoming Karl Lagerfeld'.