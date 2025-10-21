Estamos en 2026 y Fujitsu acaba de lanzar un portátil con lector de CDs

Seguramente, muchos de nuestros lectores, conocerán la marca Fujitsu por ser un fabricante especializado en aires acondicionados, pero lo cierto es que la compañía japonesa también fabrica otro tipo de productos de tecnología como unidades de almacenamiento, servidores, escáneres y, sí, también ordenadores portátiles y PCs de sobremesa.

De hecho, su último ordenador portátil es una especie de fusión entre las nostalgias del pasado y las promesas del futuro. La nueva oleada de ordenadores portátiles de Fujitsu viene acompañada por un modelo en particular que parece determinado a resistir los embistes de la inteligencia artificial y de una industria que se mueve hacia lo virtual y pretende dejar lo físico en el olvido. Uno de sus ordenadores de última generación cuenta con la incorporación de un lector de CDs y DVDs.

El nuevo ordenador portátil "FMV Note A77-K3" tiene una pantalla con una diagonal de 16 pulgadas, un procesador Intel Core i5 y una unidad DVD.

Un ordenador portátil diseñado para el futuro y para el pasado

Al ser humano le encanta soñar con el futuro, pero siempre con la mirada puesta en el retrovisor para mirar de reojo al pasado. Y el nuevo ordenador portátil de Fujitsu cumple a la perfección con esta premisa.

Está equipado con un procesador i5 de Intel y una gran pantalla de 16 pulgadas. Por otra parte, viene acompañado por los otros dos modelos A75-K3 y A53-K3. Los tres nuevos portátiles de Fujitsu comparten una pantalla WUXGA con aspecto de radio 16:10.

Nueva gama de ordenadores portátiles de treceava generación de Fujitsu My Navi

Adicionalmente, tiene 16 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento. Follett también ha incluido múltiples puertos USB 4 y USB 3.2, una ranura para tarjetas SD, una salida HDMI y un puerto LAN. Tienes soporte para la conectividad Wi-Fi 7.

Pero la gran curiosidad de este interesante ordenador portátil es un lector de CDs. Una incorporación que, en pleno año 2025 y a punto de entrar en 2026, puede ser una gran excusa para muchos consumidores que todavía se apoyan en unidades físicas para utilizar programas de software, almacenar archivos o, simplemente, recordar tiempos mejores.

Fujitsu le ha mirado a la cara a la inteligencia artificial y le ha dicho: "Hoy no, el futuro puede esperar." No son muchas las compañías de la industria de la tecnología que piensan en todos sus consumidores y, con la obsolescencia programada más presente que nunca, este tipo de iniciativas son tan extravagantes e insólitas como encomiables y ejemplificadoras. ¿Qué opinas tú?