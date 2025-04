Este móvil Huawei de hace 13 años me ha salvado durante el gran apagón

El gran apagón que vivió España el pasado 28 de abril nos ha servidor para darnos cuenta de que la electricidad e internet la damos por algo tan normal como el aire, pero que cuando nos falta la vida se nos hace más difícil. Durante esas horas de angustia, España entera se volcó en la radio tradicional para buscar información, un servicio de información al que le debemos tantísimo.

El problema es que encontrar una radio FM hoy en día no es tan fácil. Las tiendas que había abiertas y aceptaban dinero en metálico tenían poco stock y modelos antiguos. No hay un interés en radios FM porque hace más de una década que no ha sido necesaria utilizarlas. Hasta que llegó el gran apagón.

Mientras mucha gente hacía colas en bazares y tiendas de tecnología en busca de un transistor y pilas, algunos nos acordamos de que los móviles de hace 10 años venían con radio FM. Una función que fue desapareciendo poco a poco hace muchos años, pero que, quién iba a pensarlo, en 2025 la íbamos a necesitar.

Como a muchos, me tocó rebuscar en esos profundos y oscuros cajones en busca de un móvil que hace fácilmente 10 años, que no se enciende y que tenía el vago recuerdo que contaba con radio FM.

Efectivamente, después de buscar entre mis muchos móviles de hace una década que colecciono, pude dar con un viejísimo móvil Android que cuenta con radio FM.

Se trató del móvil Huawei Yumo, un smartphone de 2013 que sorprendentemente todavía aguanta el paso del tiempo.

Tras cargarlo con una batería externa durante al menos dos horas, se volvió a encender. El milagro en pleno momento de necesidad. Total felicidad.

Unos auriculares que todavía utilizo para videollamadas con el portátil que hacen de antena de radio y por fin pude tener información de qué estaba pasando.

¿Por qué se eliminó la radio FM de los móviles?

Las marcas de móviles siempre buscan formas de abaratar los costes de fabricación y ensamblaje. En 2010 el uso de la radio FM en móviles no se puede decir que fuese mayoritario, pero tenía su público.

Poco a poco se hacía patente que la conexión a internet es tan buena y las aplicaciones de radio tan populares, que se hacía innecesario que un móvil incluya un chip para integrar radio. Una combinación de ahorro de costes y un cambio en la tendencia de los usuarios fueron los motivos que llevaron a este cambio.

Lo pasado con el gran apagón provocará que muchas personas se echen a las tiendas en busca de una radio para los "por si acaso", una batería, un panel solar... pero no podemos olvidarnos de esa vieja tecnología que tenemos guardada en los cajones, porque más de una vez nos puede ayudar en situaciones que jamás se nos hubiese pasado por la cabeza podrían ocurrir.