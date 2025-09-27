Este nuevo truco de iOS 26 permite generar imágenes de IA con ChatGPT gratis y sin límites

Apple Intelligence sigue creciendo con la introducción de iOS 26 en el iPhone. El sistema operativo se ha renovado por completo con un nuevo material de diseño para su interfaz de usuario que, ahora, cuenta con nuevos efectos, transiciones, animaciones y otros pequeños grafismos que estilizan su apariencia con un estilo muy similar al de visionOS en el Apple Vision Pro.

La plataforma de inteligencia artificial de Apple está repleta de una amplia variedad de prestaciones, servicios y herramientas de muy buena calidad pero con pequeños defectos propios de una IA que todavía está en pañales, como aquel quien dice.

Apple Intelligence ha recibido grandes novedades con iOS 26 y la integración de ChatGPT en Image Playground

Estilos de ChatGPT dentro de Image Playground

Entre las herramientas más útiles de Apple Intelligence nos encontramos con Varita gráfica, una función para transformar dibujos de mano alzada en ilustraciones más profesionales; Inteligencia Visual, un sistema para buscar imágenes desde la cámara del iPhone; Herramientas de escritura, para perfeccionar y modificar textos; Genmoji, una plataforma para generar emojis e Image Playground, una aplicación independiente para generar imágenes de inteligencia artificial.

El lanzamiento oficial de iOS 26 introduce en el sistema múltiples mejoras para Image Playground. La aplicación, que puedes descargar desde la App Store, ahora genera unos grafismos con unos ojos mucho más realistas y muchas más variaciones en los tipos de cabello. El sistema también captura los colores de las imágenes cargadas por los usuarios con mayor precisión.

Las texturas de otros grafismos como los dedicados a los animales también se han mejorado considerablemente en iOS 26. Adicionalmente, iOS 26 cuenta con un nuevo truco para generar imágenes con ChatGPT gracias a la integración del modelo de OpenAI en Image Playground.

Estos eran los estilos de Image Playground en iOS 18:

Animación

Ilustración

Dibujo

Estos son los estilos disponibles en iOS 26:

Animación

Ilustración

Dibujo

Genmoji

ChatGPT

Con la aparición de iOS 26 el cabello de las imágenes interpretadas por la inteligencia artificial en el estilo Animación es mucho más natural y se adapta mejor al aspecto del rostro del sujeto. También se pueden generar emojis con Genmoji y generar imágenes de IA con muchos otros estilos a través de ChatGPT.

Cómo generar imágenes de IA con ChatGPT dentro de Image Playground en iOS 26

La belleza innata de los grafismos de Apple Intelligence

Una de las mejores noticias de la integración de ChatGPT en Image Playground —hasta ahora sólo se encontraba en el sistema interno de Siri— es que con esta función es posible generar imágenes de inteligencia artificial sin límite máximo y sin necesidad de una suscripción. Completamente gratis. Es imperativo recordar que el estilo ChatGPT está disponible única y exclusivamente en iOS 26.

Descarga la aplicación Image Playground en tu iPhone.

Abre la aplicación Image Playground .

. Selecciona el estilo ChatGPT desde el área superior.

desde el área superior. Utiliza un comando de texto o carga una imagen para generar tu imagen de inteligencia artificial con ChatGPT.

Modelos de iPhone compatibles con Apple Intelligence

Esta es la lista oficial de modelos de iPhone con soporte para la plataforma de inteligencia artificial de Apple: